Musikeren Anders Hvidberg-Hansen (tv) og kunstnerne Lisbeth Fabricius Johannsen og Stork Majgaard er klar til at »forstyrre« hinanden på den gode måde, når kunstnerne skal male et værk, mens musikken spiller til Roskilde Musikforening og Roskilde Kunstforenings kunstkoncerter. Foto: Lars Ahn Pedersen

Publikum skal påvirke kunst under koncerter

Roskilde - 05. august 2020 kl. 17:52 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Plejer« er i den grad død, når Roskilde Musikforening og Roskilde Kunstforening sætter gang i fire såkaldte kunstkoncerter, hvor billedkunstnere skal male, mens musikken spiller. Normalt arbejder billedkunstnere og musikere hver for sig, mens publikum skal blive i iagttagerens rolle, men i dette tilfælde er det meningen, at de skal påvirke hinanden. Billedkunstneren skal lade sig inspirere af musikken, mens publikum er velkommen til at komme med kommentarer og idéer undervejs.

- Vi stiller en flipover op, så folk kan tegne eller kommentere med en tusch, siger Anne Klok fra Roskilde Kunstforening.

Fire kunstkoncerter Lørdag 8. august kl. 14 foran Palæet. Medvirkende: Anders Hvidberg (slagtøj), Benjamin Ømann (slagtøj), Lisbeth Johannsen (performance/maleri).

Fredag 14. august kl. 15 i Bibliotekshaven. Medvirkende: Anders Hvidberg (slagtøj), Gertie Johnsson (fløjter), Lis Just (maleri).

Lørdag 15. august kl. 14 ved Algade 31. Medvirkende: Benjamin Ømann (slagtøj), Gertie Johnsson (fløjter), Stork Majgaard (maleri).

Lørdag 22. august kl. 12.15-14 i Palæhaven. Koncert samt fernisering i Palæfløjen af kunstværker fra forrige kunstkoncerter. Medvirkende: Benjamin Ømann (slagtøj), Gertie Johnsson (fløjter), Anders Hvidberg (slagtøj). Musikværkerne fra KunstKoncert I-III samt Spejling af Sfæriske Stunder indgår her i et samlet værk.

Desuden inddrages fløjteelever og musikklasseelever fra Roskilde Musiske Skole. Mere nærvær Idéen om samarbejdet opstod i et forsøg på at videreudvikle de traditionelle Palæhavekoncerter, der har kørt på mere eller mindre samme måde de sidste 30 år.

- Vi vil ud at møde folk på gaden og få fat i dem, som ikke kommer her normalt, siger Anne Klok.

De medvirkende musikere og kunstnere ser frem til at afprøve det ny format, som de har varierende grader af erfaring med.

- Jeg har engang lavet noget lignende med en guitarist, hvor jeg skulle male, mens han spillede. Min oplevelse var, at publikum blev mere nærværende, siger Stork Majgaard, som skal optræde sammen med musikerne Benjamin Ømann og Gertie Johnsson i Klosterhaven ved Algade 31 lørdag den 15. august.

For kunstneren Lisbeth Fabricius Johannsen bliver det til gengæld første gang, hun skal prøve noget i den retning.

- Jeg har mange tanker om at inddrage publikum, men nu får vi at se, hvad der kan lade sig gøre. Vi skal stå frem som en gruppe i stedet for som en kunstner og to musikere, og det er arbejdet og ikke det færdige resultatet, der er pointen, siger hun.

Både Stork Majgaard og Lisbeth Fabricius Johannsen er en del af Atelier Under, som samtidig har en udstilling i Palæfløjen.

Lisbeth Fabricius Johannsen og Anders Hvidberg-Hansen er ved at forberede sig til den første kunstkoncert, der finder sted i Palæets gård på lørdag den 8. august klokken 14. Lisbeth Johannsen udstiller også i Palæfløjen med Atelier Under, som har fernisering samme dag fra klokken 12. Foto: Lars Ahn Pedersen

Den store finale Slagtøjsmusikeren Anders Hvidberg-Hansen skal spille ved tre af de fire koncerter.

- Det gør noget andet, når publikum ved, at de er i stand til at påvirke situationen, og at det sker lige her og nu i kraft af deres tilstedeværelse. Det betyder, at vi skal være fleksible og være i stand til at træde ind og ud af situationen, siger han.

Det hele skal kulminere ved den fjerde og sidste kunstkoncert lørdag den 22. august, hvor værkerne fra de tre første kunstkoncerter udstilles i Palæfløjen sammen med publikums kommentarer.

Ved den afsluttende koncert vil musikerne få selskab af elever fra Roskilde Musiske Skole.

