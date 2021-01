Se billedserie Nedlukningen har store konsekvenser for os allesammen, og det kan også mærkes hos psykologerne, hvor angst og depression fylder mere end normalt. Foto: Pixabay

Psykologer har travlt: corona-angst og depression

Roskilde - 31. januar 2021 kl. 05:36 Af Tomas Skov Kontakt redaktionen

- Angst-niveauet er hævet. Nogle er nervøse for selve sygdommen, og det kan udløse sygdomsangst. Andre bliver mere ængstelige generelt - det er som om trusselsniveauet er højnet, siger autoriseret psykolog hos Roskildepsykologerne, Nina Werner.

Hun kan dermed godt genkende billedet fra en nyligt udgivet rapport fra Dansk Psykologforening. Ifølge rapporten 'Danskernes adgang til psykologhjælp under COVID-19-situationen' oplever hver tredje psykolog et øget antal henvisninger af klienter, som er ramt af angst på grund af corona-situationen.

Det fremgår blandt andet, at 35 procent af psykologerne modtager flere henvisninger med angst blandt voksne, mens 23 procent oplever, at klienter over 18 år henvist med let til moderat depression fylder mere end normalt grundet COVID-19.

Usundt liv alene Mange er i sagens natur også mere udsat for ensomhed end under normale omstændigheder, og det kan føre til depressioner.

- Det er benhårdt for nogle mennesker, og særligt for dem, der lever alene, fortsætter psykologen.

Dette gælder naturligvis også unge mennesker, der for manges vedkommende nu er afskåret fra den daglige kontakt med andre unge på studier, jobs og lærepladser.

- Jeg havde en yngre kvinde, der var i gang med en uddannelse. Hun havde alvorlig sygdom i familien, og hun kunne pludselig ikke have den daglige snak med veninderne på studiet om det. Hun gik ned med et brag. Vi er fysiske væsner, og det kæver en anden aktiv indsats at ringe veninder op, end når du møder dem naturligt på studiet, vurderer Nina Werner.

En ungdom uden andre Selv om mange unge også kan opleve en anden ro og frihed fra at skulle præstere socialt under nedlukningen, så oplever psykologen alt andet lige, at denne periode påvirker netop de unge i særlig grad.

- Unge er jo supersociale, og man lever gennem sit netværk - så det rammer dem hårdt. Samtidig kan de også bebrejde sig selv, at det er svært at kickstarte sig selv hele tiden. Det er svært at komme op om morgenen, og undervisningen er umotiverende - det kommer der mange selvbebrejdelser ud af det, og det synes jeg er synd, siger psykologen.

Styret af frygt Eva Jørgensen er autoriseret psykolog og indehaver af Milos-Psykologerne, og hun ser et tilsvarende mønster blandt sine klienter.

- Vi lever i et samfund, der nu er meget styret af frygt med daglige opdateringer om smittetal, restriktioner og dødstal. Det påvirker os alle sammen, og det skaber en angst og en ensomhed hos mange, vurderer hun.

Mange er reelt truet på deres erhverv, og det fører til eksistentielle kriser, magtesløshed og stress. Men mere generelt kommer mange klienter til psykologerne med symptomer på varierende grader af angst.

- Styrken afhænger af den enkeltes ressourcer og det angstgrundlag, man har i forvejen: Hvad har man med i rygsækken? Hvad er kvaliteten af ens netværk? Så der er store individuelle forskelle, men de fleste er præget i en grad, jeg ikke har set før, konstaterer Eva Jørgensen.

Skylden og skammen Angst kan manifestere sig på mange måder og føre til både almindelig tristhed, opgivelse og egentlig depression. Nogle lever i benægtelse, andre vender det udad i vrede og protest, mens de sidste - og dem som psykologerne ser mest til - vender det indad som skyld, skam og handlingslammelse.

Mens ældre kan have en konkret og velbegrundet angst for sygdom og død, er unge i højere grad truet på deres identitet under en så massiv nedlukning, som nu allerede har fyldt en betragtelig del af deres ungdomsliv.

- De er afskåret fra netværket, og mange vender det indad. Det er en selvdestruktiv og fastlåst tilstand, som er smertefuld og svær at se en vej ud af, siger psykologen.

Mens psykologen ikke kan gøre meget ved den ydre trussel, kan hun i stedet hjælpe klienten til at reflektere over og få proportioner i sine udfordringer.

- Det handler om, hvordan de rummer de muligheder, der også er i det. For når smerten bliver for stor, når følelserne tager over, er det muligt sammen med psykologen at få konkrete væktøjer, der kan lære én at få ro i krop og sind - ligesom der som regel altid er muligheder i netværket omkring dem, vurderer Eva Jørgensen, som også oplever et stigende pres på familierne.

Opslidende familietid Nogle oplever det naturligvis positivt, at de under nedlukningen har mulighede for langt mere tid med deres børn. Men efter den første begejstring over tiden til undervisningen, gåturene og den fælles madlavning, er der angiveligt mange, der savner hverdagen med skolegang og arbejde på kontoret.

- Det kan være konfliktfyldt at skulle være under samme tag fra morgen til aften, og det giver belastningstilstande både individuelt og i gruppen. Jeg havde en kvinde, som var i bedring efter at have været nede med stress. Så kom nedlukningen, og så knækkede filmen igen, da huset var fyldt med frustrerede børn, og hun aldrig kunne finde ro, fortæller psykologen.