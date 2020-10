Psykolog Louise Granby Byriel har åbnet egen praksis i Algade. Foto: Jan Partoft

Psykolog får egne lokaler i Algade

Roskilde - 28. oktober 2020 kl. 10:22 Af Tekst og foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen

Psykolog Louise Granby Byriel har haft praksis i Roskilde i et par år, men det er først nu, hun har fået egne lokaler i Algade 26 på 2. sal.

- Jeg har tidligere lejet mig ind hos nogle af mine kollegaer, men da lokalerne her blev ledige, overtog jeg dem. De ligger rigtig godt og centralt i byen, siger Louise Granby Byriel.

- Samtidig er Roskilde en smuk by, der er let at komme til fra hele Sjælland, det giver mig mulighed for at få kontakt til en bred skare af mennesker.

Hendes psykologivirksomhed har navnet ACT Partner, og det bunder i de metoder, som hun arbejder med.

- Jeg arbejder ud fra Acceptance & Commitment Theory, der blandt andet handler om, at vi alle oplever op- og nedture i livet. Dem kan vi ikke undgå, men vi skal vide, hvordan vi klarer os bedst gennem dem, siger hun.

- Jeg er også meget optaget af, at vi skal være dem, vi er. Altså at vi skal acceptere os selv fuldt og helt. Blandt andet inspireret af Søren Kierkegaard, der taler om, at man skal vælge sig selv. Det kan jeg bruge både i individuel terapi og parterapien.

- Hvis man prøver at lave sig om, så er det ofte der, det går galt. Og hvis man prøver at lave sin partner om, går det ofte også galt. Man bliver nødt til at acceptere sig selv og den anden, som man er.

Louise Granby Byriel har en kandidatgrad i psykologi fra Aarhus Universitet og er autoriseret psykolog. Derudover har hun blandt andet en toårig uddannelse i Acceptance & Commitment Therapy og en uddannelse i erhvervspsykologi. Hun har været selvstændig siden 2015.