Truslerne fra svigersønnen fra helvede væltede ind i form af tusindvis af opkald og en syndflod af sms'er. Foto: Steen Østbjerg

Psykisk terror: Ringede til eksens familie 20.000 gange

Roskilde - 25. oktober 2019 kl. 11:56 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En familie kan forhåbentlig trække vejret lidt lettere, efter at en 27-årig mand fra Viby er blevet idømt to et halvt års fængsel og blevet udvist for bestandig efter at have drevet massiv psykisk terror igennem længere tid mod sin ekskæreste, hendes mor og stedfar.

Selv om han havde et tilhold, der forbød ham at kontakte nogen af dem, ringede han eksempelvis på halvanden måned over 10.000 gange til den forretning, kæresten arbejder i, 5800 gange til hendes mobiltelefon, 700 gange til moderens arbejdsplads og 3200 gange til hendes mor og stedfar. Han sendte også hundredvis af sms'er, hvor han gentagne gange svor at gøre en ende på hele familiens liv. Den 27-årige gik så vidt som til at give en anden person, der også var bange for ham, besked på, at han ville blive hentet og kørt ud til den 27-åriges ekssvigerfamilie, som han skulle gennembanke med et boldtræ.

I byretten slap den 27-årige med en advarsel om udvisning og fik fængsel i to år og tre måneder, men Østre Landsret har nu skærpet straffen til to et halvt års fængsel og udvisning for bestandig.

