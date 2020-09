Se billedserie Jan Jacobsen og hans familie møder jævnligt dette syn, når de åbner døren om morgen til deres lejlighed på Ringparken. En psykisk syg mand har set sig sur på familien og har i flere år generet dem. Foto: Jan Jacobsen

Send til din ven. X Artiklen: Psykisk syg mand sætter affald foran families dør Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Psykisk syg mand sætter affald foran families dør

Roskilde - 17. september 2020 kl. 17:53 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et par affaldsposer står foran døren til den lejlighed i Ringparken, hvor Jan Jacobsen bor med sin familie. Det er bare ikke dem selv, som har sat poserne. De dukker som regel op i løbet af natten.

Læs også: Kvinde generet af nabo i årevis

Det kan lyde banalt og som en mindre ting, men når man flere gange om ugen åbner døren til affaldsposer eller tom emballage fra madvarer, så bliver det for meget.

- Hvorfor gør boligselskabet ikke mere? Det er jo chikane. Det er frustrerende, og min yngste datter er utryg, siger Jan Jacobsen.

Jan Jacobsen bor med sin familie i Ringparken, og hans familie er i årevis blevet generet af en psykisk syg mand, der også bor i Ringparken.

Sidste år skrev DAGBLADET om Lena Morsing, der er nabo til den psykisk syge mand. Hun har i flere år levet med mandens chikane, der blandt andet består i at ringe eller banke på døren i tide og utide.

Jan Jacobsen fortæller, at de er flere, som bliver chikaneret af manden, der ofte skaber utryghed i bebyggelsen.

For Jan Jacobsens familie er chikanen blevet værre og værre gennem årene.

I 2010 boede den psykisk syge mand i samme opgang, som Jan Jacobsen og hans familie. Manden boede hos sin plejemor.

- Der var ingen problemer. Han var ikke mærkelig dengang, siger Jan Jacobsen og fortæller, at manden var et sjovt bekendtskab, som børnene kunne lide.

Derfor blev familien en oase for manden, som tit var på besøg og også var med på udflugter.

- Vi havde sjove stunder, og vi grinede så meget, at jeg havde ondt i maven, fortæller Jan Jacobsen.

Så flyttede plejemoren og manden til en anden opgang i Ringparken, og kort tid efter fik manden sin egen lejlighed.

- Han var tit hjemme hos plejemoren, som sørgede for, at han fik sin medicin. Min kone, Tina er inde for hjemmeplejen og kan mærke, når han ikke har taget sin medicin, siger Jan Jacobsen.

Manden begyndte indimellem at stå på sin altan, hvor han kunne råbe af børnene på legepladsen. Det betød, at børnene blev bange og trygge ved at være på legepladsen.

Jan Jacobsens børn havde legekammerater, som ikke ville med på legepladsen.

Begyndte med telefonfis

I flere år kom manden jævnligt og råbte mod vinduerne i Jan Jacobsens lejlighed. Han råbte efter Jans søn, som på dette tidspunkt var flyttet hjemmefra, men det havde manden ikke gennemskuet.

Mandens vrede mod sønnen skyldes formentlig, at der havde været en episode, hvor nogen havde lavet telefonfis mod manden.

- Han troede, at det var min søn, som havde gjort det. Han mente også, at min søn havde sendt personer efter ham, siger Jan Jacobsen, som mener, at det begyndte omkring 2015.

Så begyndte manden at lægge gamle reklamer på familiens måtte. Det udvidede han til også at lægge snotklude, køkkenrulle og toiletpapir i deres postkasse.

Familien handler samme sted som den psykisk syge mand og ser jævnligt, at han har poser med køkkenrulle og toiletpapir. Så ved de godt, hvad der venter.

Det sidste år til halvandet har manden sat skraldeposer foran døren.

Nogle gange har skraldeposerne været åbne, hvilket har givet en del griseri, hvis et familiemedlem kommer til at vælte dem, når de går ud af døren.

- Der kan være pause i nogle dage. Man ved aldrig, hvornår det begynder igen, siger Jan Jacobsen og fortæller, at hvis han møder manden, så råber manden ikke efter ham, men stirrer bare.

Der har dog været en meget tidlig morgen, hvor Jan Jacobsen skulle på arbejde, hvor manden råbte og skreg efter ham fra sin altan, så flere beboere vågnede.

Derudover har der været flere andre episoder gennem årene.

Vågen om natten

Jan Jacobsen og hans familie har adskellige gange kontaktet politiet. Det er sket i perioder og begyndte i 2014.

Han har i de seneste måneder samlet op og sender detaljer med jævne mellemrum til lokalbetjenten.

Der er også sendt rigtig mange klager til Boligselskabet Sjælland. En medarbejder fra boligselskabets trivselsteam får en SMS med billede, hver gang der står skrald foran døren. Det betød i sidste uge, at boligselskabet fik besked flere dage i træk.

- De samler op på det, siger de, fortæller Jan Jacobsen. som ved, at andre beboere i Ringparken har klaget over den psykisk syge mand.

Jan Jacobsen har fået at vide, at det er svært at gøre noget, når den psykisk syge mand ikke bliver taget på fersk gerning.

- Men han sætter affaldet om natten eller i de meget tidlige morgentimer. Jeg har prøvet at holde mig vågen flere gange, siger Jan Jacobsen.

relaterede artikler

Trygheden tilbage på Spritfabrikken 06. januar 2018 kl. 12:29

Kollegiebeboere må leve med plageånd i et år 26. oktober 2017 kl. 12:55