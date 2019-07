Send til din ven. X Artiklen: Psykisk sårbare lod sig ikke narre af falsk politi Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Psykisk sårbare lod sig ikke narre af falsk politi

Roskilde - 10. juli 2019 kl. 11:44 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En ihærdig svindler troede formentlig selv, at han var rigtig udspekuleret, da han gentagne gange i løbet af søndagen udgav sig for at være politimand i forsøget på at narre psykisk sårbare til at udlevere deres hævekort og nem-id for at kunne pumpe dem for penge.

Hans ofre lod sig dog ikke narre så let, som han gik og troede. Ikke en eneste af beboerne i et opgangsfællesskab i Roskilde hoppede på limpinden, da svindleren ringede under dække af at være fra Midt - og Vestsjællands Politi for at få dem til at aflevere deres hævekort og nem-id i en bestemt postkasse.

I stedet for at være så lette at manipulere, som gerningsmanden gik ud fra at psykisk sårbare måtte være, kontaktede de deres vejleder, så sagen endte hos det rigtige politi.

Midt- og Vestsjællands Politi roser beboerne for deres sunde skepsis. Det er dog stadig ikke alle, der lurer den slags tricks, og politiet gentager i forbindelse med sagen deres opfordring til ikke at udlevere persnfølsomme oplysninger på den måde, da politiet eksempelvis aldrig ville ringe til borgere og bede dem aflevere deres kort i en eller anden postkasse.