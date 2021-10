Det er at stikke intelligente vælgere blår i øjnene, når flertallet påstår, at budgette kan holde, mener Liberal Alliances Lars-Christian Brask. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Pseudobudget og revner i huset

Roskilde - 14. oktober 2021

To partier stemte imod budgettet. Det var Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, som også fremlagde hver sit alternative forslag, som i sagens natur ikke havde sin gang på jord.

Fælles for de to partier er også, at de er overbeviste om, at det budget, der nu er vedtaget, minder alt for meget om den is, der er på gadekæret efter den første nat ned frost: Det holder ikke.

Lars-Christian Brask ønskede budgetpartierne held og lykke med at gøre forsøget.

- Det er et rent pseudobudget. Det kommer ikke til at holde på omkostningerne, og det er ærgerligt at stikke intelligente vælgere blår i øjnene. De fleste af de her unoder kommer til syne, når valget er sket. At have ro på i en så alvorlig situation som nu, kan jeg ikke forstå, sagde Lars-Christian Brask.

Økonomisk uansvarligt Han sagde, at siden han kom i byrådet, er likviditeten faldet med næsten 40 procent, og den langsigtede gæld er steget 28 procent.

- Det er ikke sundt, og jeg synes ikke, det er økonomisk ansvarligt. Jeg er sikker på, at der kommer til at ske markante ændringer i forhold til den situation, man nu forsøger at bilde borgerne og vælgerne ind. Der bliver behov for at spænde livremmen ind, og når det er sket, og der er et budget, der er realistisk, ordentligt og ærligt, kan vi begynde at opblomstre og udvikle til det potentiale, Roskilde reelt har, sagde Lars-Christian Brask.

Lyset slukket Merete Dea Larsen (DF) reagerede også på, at især socialdemokrater gav udtryk for, at budgettet giver ro på.

- Vi oplever alt andet end ro på. Vi oplever væsentlige budgetoverskridelser på både drift og anlæg, overskridelser der ikke er håndteret. Vi oplever en ond spiral i forhold til medarbejdertilfredshed, som medfører rekrutteringsproblemer og højt sygefravær. Den har været forsøgt imødekommet ved hjælp af øget styring - centralisering helt ned i detaljen, som igen forringer medarbejdertilfredsheden, og de dygtige kvalificerede medarbejdere forsvinder eller mister arbejdsglæden. Man er inde at skære i kerneydelserne, så nu vælter huset. Vi oplever en kommune i opløsning, en kommune, der er stresset uden lys for enden tunnelen, for lyset skulle være politisk ansvar for situationen og håndtering af grundlaget og hele fundamentet på huset, som slår revner. Der er ikke fundet løsninger på underbudgetteringen af vores kerneopgaver, så tillad mig at tvivle på, at det løser sig, hvis vi ikke også sikrer midlertidig økonomi til en omlægning, sagde Merete Dea Larsen.