Pavilloner er i flere tilfælde blevet brugt midlertidigt til daginstitutioner eller skoler, som her Klostermarksskolen. Forældre i Vindinge frygter dog, at det bliver af mere permanent karakter i Børnehuset Hjortkær. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Protester mod at udvide børnehus med pavilloner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Protester mod at udvide børnehus med pavilloner

Roskilde - 22. januar 2021 kl. 13:40 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

113 personer har i skrivende stund skrevet under på en bekymring over, at manglen på dagtilbudspladser i Vindinge bliver løst ved at opsætte pavilloner ved Børnehuset Hjortkær.

Underskrifterne og skrivelsen bliver fredag sendt til skole- og børneudvalget, der kun mangler den formelle godkendelse. Det er allerede vedtaget som en del af kommunebudgettet at opstille to pavilloner for at få plads til ni vuggestuebørn og 12 børnehavebørn mere i Hjortkær, der i dag har henholdsvis 20 og 36 pladser.

Har I talt efter? Den løsning er kortsigtet i betragtning af den rivende udvikling, Vindinge er i gang med. Det mener Dorthe Dalsgaard Jensen, der er mor til to børn i Hjortkær og har startet underskriftindsamlingen for at få politikerne til at tænke over situationen i Vindinge.

Hun er ikke sikker på, at pavillonen er så midlertidig, som der er lagt op til. Hun spørger, om kommunen virkelig har medregnet alle de kommende udstykninger, når de anslår, at der kun er brug for udvidelsen i tre-fire år?

- Vi har rigtig mange nybyggere, og der er stadig flere udstykninger. Jeg vil gerne være sikker på, at de har taget det med i deres befolkningsprognoser, for ellers ser billedet helt anderledes ud, siger Dorthe Dalsgaard Jensen.

For dårlige rammer Det vigtigste for Dorthe Dalsgaard Jensen er børnenes trivsel, når pavillonerne rykker ind.

Børnehuset får mindre plads, når pavillonerne indtager en del af legepladsen, og vilkårene bliver alt andet lige ringere for de børn, der skal være i pavillonerne.

- Jeg er helt sikker på, at vores leder nok skal gøre det allerbedste for vores børn, men det er bare ikke en optimal løsning med pavilloner. Hun gør det bedste ud fra de rammer, der er, men det er nogle forkerte rammer, siger Dorthe Dalsgaard Jensen.

Hun stiller en række andre spørgsmål, blandt andet til trafiksikkerheden og de allerede sparsomme parkeringspladser ved Hjortkær, som ligger ud til den befærdede Kærvej.

Dorthe Dalsgaard Jensen er meget tilfreds med, at der er kommet over 100 underskrifter på bekymringen.

Fakta To steder ud over Vindinge er der afsat penge i årets budget til at udvide dagtilbud med flere pladser.

I Ågerup får Børnehuset Elverhøj flere vuggestuepladser. I stedet køres en børnehavegruppe i bus til en udflytterordning på den tidligere Klub Engen i Jyllinge.

I Viby udvides Børnehuset Solstrålen, så børnehaven flytter over i Peder Syv Skolens tidligere sfo.

Derudover bliver der bygget en helt ny institution ved Ringparken. Den erstatter dog Kastanjen og Spirrevippen, som bliver revet ned, fordi grunden er solgt til nybyggeri.

Senere bliver børnehaverne Jættestuen og Fuglebakken lagt sammen til et nybygget børnehus ved Klostermarksskolen. - Til at starte med kom der lynhurtigt 30-40 stykker, og jeg tænkte, at det er fint. Når vi når op omkring 100, synes jeg, det er rigtig godt repræsenteret, siger hun.

Håber på svar Håbet er, at politikerne indser, at pavillonerne er en dårlig løsning. Selvom det bliver svært at lave om lige med det samme.

- Jeg ved godt, at der sikkert kommer en pavillon, og jeg har ikke løsningen på problemerne. Men jeg håber, at jeg får en besvarelse på, hvordan vi gør det her, og hvordan de vil løse de udfordringer og bekymringer, jeg har lagt frem. Jeg forventer at råbe dem lidt op. I bedste fald håber jeg på, at de kuldsejler projektet - at de får kigget prognoserne igennem og finder ud af, at det her ikke er midlertidigt, siger Dorthe Dalsgaard Jensen.

Desuden vil flere børnehavebørn senere medføre flere skolebørn, og kommunen er allerede ved at have overvejelser om pladsen på Vindinge Skole.

Spørgsmålet er så, om det vil give mere mening nu at opføre en permanent bygning til børnepasning, som så senere kan overgå til sfo eller klub, hvis behovet ændrer sig? Det er før sket den anden vej, da Hjortkærs bygning oprindeligt var klub.