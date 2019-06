Ny Østergade-projektet fortsætter uden medvirken af arkitekt Claus B. Hansen.

Projektmager kobles af men er velkommen tilbage

Roskilde - 20. juni 2019 kl. 12:20 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter flere års parløb med arkitekt Claus B. Hansen besluttede byrådet i Roskilde i aftes, at hans option på Ny Østergade-projektet ikke skal forlænges, så projektet kører videre uden ham.

- Nu har vi forlænget optionen ikke én gang, ikke to, tre eller fire, men fem gange, og der er stadig ikke sket noget. Det er ikke et fravalg af Claus B. Hansen, men et forsøg på at genstarte Ny Østergade-projektet med staten som en aktiv medspiller, siger borgmester Joy Mogensen (S).

Claus B. Hansen er helt uforstående over for, at han skulle være den faktor, der har forhindret, at projektet ikke er kommet i gang. Han mener, forsinkelsen alene skyldes kommunens forvaltning.

- Jeg kunne have været i gang for længe siden, hvis jeg har fået lov at køre det alene. Jeg havde aldrig i min vildeste fantasi forestillet mig, at det skulle blive Roskilde Kommune, der standsede det her projekt, siger Claus B. Hansen.

Joy Mogensen forstår Claus B. Hansens skuffelse, men peger på, at han er velkommen til at byde ind, når kommunen laver udbud for at finde en projektudvikler, når staten har solgt den nødvendige jord til kommunen.

- Han står suverænt stærkt til at vinde det udbud, der forhåbentlig snart kommer - når staten har forpligtet sig.

