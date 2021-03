Professionelle tøjtyve anholdt i Roskilde

Med bagagerummet fyldt med stjålet genbrugstøj blev to polske mænd i aftes standset på Københavnsvej i Roskilde - i en aktion af Københavns Politi, som dermed satte en stopper for tøjtyvene, der har huseret på store dele af Sjælland.

Ifølge vicepolitiinspektør Lars Feldt-Rasmussen har anholdelsen helt udramatisk. Tyvene menes at have tømt tøjcontainere i et bredt udsnit af Sjælland - fra Roskilde over Ringsted og Næstved til Lolland og fra Københavns-området - mindst 4,8 ton.