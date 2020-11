Billeder fra overvågningskameraerne viser, hvordan indbrudstyvene gik i aktion med en klar indbyrdes rollefordeling. Arkivfoto.

Professionelle maskerede tobakstyve på tyvetogt

Roskilde - 11. november 2020 kl. 09:31 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Efter alt at dømme er det de samme gerningsmænd, som natten til onsdag brød ind i dagligvareforretninger og kiosker i Jyllinge Nordmark, Bjæverskov og Gadstrup.

Indbruddene fandt sted i over en periode på to timer, det første lidt efter klokken 2, hvor tyvene var på spil vi Rema 1000 på Bromarken i Jyllinge Nordmark. Optagelser fra videoovervågningen viser, at det var fire mænd, som var maskeret med elefanthuer og i kedeldragter, og som med koben brød en port og en dør op og derved skaffede sig adgang til lageret. Ifølge de foreløbige meldinger til politiet lader det til, at gerningsmændene kun fik et par flaske vaskemiddel med sig fra stedet.

Halvanden time senere modtog politiet anmeldelse fra et vidne, der havde passeret Circle K-tanken på Ringstedvej i Bjæverskov og lagt mærke til, at indbrudstyve var i gang med et tyveri. Vidnet så også, at tyvene medbragte en trækvogn, hvor der var placeret en hvid sæk.

Da politiet kom frem, viste det sig, at tyvene havde brudt døren til butikken op med et koben og bagefter også havde gjort vold på cigaretskabet for at få det op.

Det sidste stop på indbrudstogtet gjorde tyvene ved firtiden i Daglibrugsen i Gadstrup. Uddeler Kenneth Ludvigsen var fremme på stedet 10 minutter efter, at alarmen var udløst.

- Men da var tyvene kørt for længst. Det har var et raid, og optagelserne fra overvågningen viser tydeligt, at det er professionelle, der alle helt præcist vidste, hvad de skulle gøre, siger Kenneth Ludvigsen.

På billederne ser man to de maskerede tyve stige ud af bilen med hver sit koben i hånden, hvorefter de straks gik i gang med at bryde en dør op, den tredje åbnede bilens bagagerum og tog en stor sæk til at have tyvekosterne i, og den fjerde, der kørte bilen, tog en benzindreven vinkelsliber frem, så alle normale tyverisikringer kunne blive overvundet.

Det blev de nu ikke i Daglibrugsen, fortæller Kenneth Ludvigsen.

- Umiddelbart kan vi se på overvågningen, at de tager en papkasse fra pakkeudleveringens lager, men de nåede slet ikke frem til skabet med tobak. Men det var helt klart det, de gik efter, når de tager en vinkelsliber med, siger Kenneth Ludvigsen, som står tilbage med skaderne efter nattens besøg.

- Personaledøren er helt færdig. Det er møghamrende irriterende..., siger uddeleren.

Tyvene kørte i en stort bil, og optagelserne fra Gadstrup viser tydeligt, at der var tale om en Audi A7. Nummerpladerne, som sad på bilen, var stjålet fra en Renault Clio i Søborg.

