Prøv orienteringsklubbens baner på egen hånd

Boserup Skov er for tiden et yndet udflugtsmål, og normalt vil Orienteringsklubben Roskilde være til stede om lørdagen med sine ugentlige orienteringsløb for alle med start og mål fra Boserupgård. Den aktivitet er der dog lukket for i øjeblikket grundet situationen med begrænsning af corona-smitten.