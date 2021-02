Prøv issvømning i dag

Skulle man have lyst til en svømmetur i bogstaveligt talt iskoldt vand, er chancen der i weekenden. Sidste fredag hakkede Roskilde Issvømmerforening en svømmebane ud af isen i Himmelsøen, men den er frosset til igen. I dag lørdag hakker de banen op, så man kan tage en dukkert fra klokken 14.

Det sker på eget ansvar, og issvømmernes sauna er ikke tilgængelig for hverken medlemmer eller andre på grund af corona.

Foreningen råder til, at man tager 5-10 liter varmt vand med sig og en balje, som man stille sig op i efter det kolde gys, inden man springer i tøjet. Derudover skal man aldrig gå alene i vandet og sørge for at medbringe en havtaske og iføre sig en farvet badehætte.