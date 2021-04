Se billedserie De to herrer i gule veste er parkeringsbutlere, der hjælper bilisterne til at finde ud af den nye p-ordning i bymidten. Butleren i den lyseblå jakke er formanden for Plan- og Teknikudvalget Jens Børsting og i den mørke jakke er det direktøren for Erhvervsforum Roskilde Martin Sattrup Christensen. Foto: Jan Partoft

Problemfri parkering i bymidten

Roskilde - 14. april 2021 kl. 14:33 Af Tekst og foto: Jan Partoft

Erfaringerne efter de første fire dage efter at den nye parkeringsordning i Roskildes bymidte er trådt i kraft er, at bilisterne godt kan finde ud af reglerne og registrere, at de har sat bilen i bymidten.

- Bilisterne har taget utrolig godt imod den ny p-ordning, fortalte formanden for Plan– og teknikudvalget Jens Børsting. Han var sammen med direktør for Erhvervsforum Roskilde Martin Settrup Christensen og Gitte Sloth Nielsen fra Veje og Grønne områder på vagt som parkeringsbutlere på Stændertorvet fredag middag.

- Folk har egentlig fundet ud af systemet, når de har parkeret, men de spørger for en sikkerheds skyld, når de ser os i de gule veste, siger Jens Børsting.

- I løbet af de fire første dage, har automaterne i området været brugt cirka 900 gange og den samlede parkering har været på 12.000 i alt. Dem, der ikke brugte automaten, anvendte i stedet en app på deres telefon.

- Vi kan også se, at den gennemsnitlige parkeringstid er to timer og et minut.

Ikke læst på lektien

Mens Martin Sattrup Christensen er på vagt som parkeringsbutler, har han travlt med at uddele små løbesedler om p-ordningen, da mange kommer for at spørge om de har gjort det rigtigt, mens de viser app'en på telefonen frem.

- Ja, du har gjort det rigtigt, lyder beskeden.

- Folk kan godt finde ud af det, og der har ikke været nogle, som har brokket sig over at man skal betale, hvis man skal holde mere end to timer, fortæller Martin Sattrup Christensen.

- Men nogle af 'stamkunderne', har været lidt i vildrede om, hvornår de skulle registrere sig. Var det først efter de to timer, eller er det straks når man parkerer.

- De havde godt nok set, at der havde stået noget om det i Roskilde Avis, men de havde ikke lige fået det læst.

- De fik at vide, at det var straks, når man parkerede, for ellers kan man ikke vide, hvornår de to timer er gået.

Skilte og sedler

Fra denne uge bliver parkeringsbutlerne skiftet ud med nogle store skilte på p-pladserne, der fortæller om den nye ordning, og hvordan man skal gøre for at holde uden at få en parkeringsafgift. I næste uge er det p-vagterne, som overtager jobbet. Hvis man ikke har registeret sin parkering rigtigt, får man en seddel bag vinduesviskeren. Det dog ikke en regning, men en påmindelse om den nye ordning, og at man skal huske at registrere sin parkering enten via automaten eller telefonen.

- Vi ser ikke det store problemer med parkeringen, siger Gitte Sloth Nielsen.

- Men Roskilde er jo heller ikke den første by med betalingsparkering og registering, så de fleste kender det i forvejen.

Gitte Sloth Nielsen har i løbet af den første uge med den nye parkeringsordning været rundt på de fleste af de større p-pladser i bymidten, for at se, hvordan ordningen er blevet modtaget.