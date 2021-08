Der bliver intet luftskib i luften over Roskilde og København i dag, lyder meldingen her til morgen fra Goodyear. Der er for meget vinde. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Problemer for luftskibet: Kommer ikke i luften i dag

Roskilde - 06. august 2021 kl. 08:55 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Luftskibet Goodyear Blimp kommer ikke til at lette fra Roskilde Lufthavn i dag. Det oplyser Goodyears marketingschef i Danmark, Jesper Milo, til Sjællandske Medier her klokken lidt i ni fredag morgen.

Selv om det for det utrænede øje ikke ser sådan ud, så er der simpelthen for meget vind til, at det er forsvarligt at flyve med luftskibet i dag.

- Det er virkelig ærgerligt, vi har 84 inviterede gæster, herunder Jan Magnussen, som skulle have været en tur i luften i dag. Vi holder fortsat vores arrangement på landjorden, og gæsterne får også mulighed for at se luftskibet indefra, men det er jo bare ikke helt det same, siger Jesper Milo.

Luftskibet skulle være fløjet tilbage til Tyskland på mandag, men lige nu arbejder Goodyear på, om skibet kan blive en ekstra dag og så måske få dagens gæster i luften på mandag.

Luftskibet står stadig til at flyve fra Roskilde Lufthavn lørdag og søndag formiddag, inden det skal bruges som tv-platform til motorløb i København, lørdag og søndag eftermiddag.

Blæsevejret betyder så, at de mange sjællændere, som havde tænkt sig at lægge vejen forbi Roskilde Lufthavn for at se luftskibet i dag kommer til at se det på jorden hele dagen.

- Der bliver virkelig gode muligheder for at se luftskibet for alle dem, som kommer forbi Roskilde Lufthavn. Der var virkelig mange forbi allerede i går, lyder det fra Jesper Milo.

