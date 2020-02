Privatskole spirer i skyggen af fusionsskole

Uroen omkring Nordskolen lader til at være gødning for tanken om at etablere en ny privatskole i Jyllinge. Nordskolen, der er en fusion af Jyllinge Skole og Baunehøjskolen, har haft en vanskelig fødsel, præget af store budgetoverskridelser og usikkerhed om strukturen.

Den uafklarede situation har på rekordtid fået forældrene til 120 børn til at se sig interesserede i at sende børnene i en privatskole, som en initiativgruppe er begyndt at drøfte mulighederne for. Om tanken om privatskole bliver fulgt op mere konkret afhænger af, hvad byrådet beslutter for Nordskolen, siger Benjamin Salvad fra initiativgruppen.

- Det handler om en kæmpestor flok mennesker, der er meget bekymrede for deres børns faglige og sociale udvikling. Med de takter, der er vist indtil videre, er der brug for et alternativ, men det er ikke et ønske om at afpresse politikerne. Det er et reelt ønske om at have de bedste muligheder for vores børn, siger han.