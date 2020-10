Prishop på aflastning udløser formandsfejde: - Det kan ikke komme bag på nogen

Bent Jørgensen (V), formand for beskæftigelses- og socialudvalget, finder det meget mærkværdigt, at skole- og børneudvalgsformanden pludselig ser et problem i den fysiske og organisatoriske flytning af aflastningstilbuddet Margrethehøj. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Roskilde - 24. oktober 2020 kl. 17:36 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

- Det holder altså ikke i min bog!

Bent Jørgensen (V), formand for beskæftigelses- og socialudvalget, er helt uforstående over for, hvordan aftalen om at flytte aflastningspladser fra Margrethehøj til Bjerget er blevet håndteret i skole- og børneudvalget, som samtidig overtager ansvaret for aflastningstilbuddet.

Formand Jette Henning (S) har sammen med Radikale Venstre og Dansk Folkeparti slået sig i tøjret over en betydelig prisstigning for aflastningspladserne i 2021 som følge af et merforbrug. Det mener de ikke stemmer med den beslutning, byrådet traf i juni.

Og det er altså den vægren ved at tage prisstigningen på sig, Bent Jørgensen på ingen måde finder acceptabel.

- Det kan ikke komme bag på nogen, at når man flytter rundt organisatorisk, så må man jo gøre boet op, så der kan ske en fornuftig overleveringsforretning. I den forbindelse er det så kommet frem, at taksten skal justeres. Det sker helt i overensstemmelse med de principper, forvaltningen arbejder efter, at man regner de reelle udgifter ind i taksten, siger Bent Jørgensen.

Han peger desuden på, at taksten bliver betalt af kommunen selv og af andre kommuner, som benytter aflastningen, og at det ikke vil give mening at sælge pladserne med tab.

Hans undren over den pludselige kritik i skole- og børneudvalget bliver ikke mindre af, at sagen er grundigt forberedt frem mod økonomiudvalgets behandling på tirsdag.

- Så må sagen jo løftes ind i den politiske forligsgruppe, som står bag budgetforliget. For det er helt uholdbart, at der sås tvivl om det økonomiske fundament fra en udvalgsformand, som fremover bliver politisk ansvarlig for Margrethehøj, siger Bent Jørgensen.