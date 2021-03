Byrådet regnede med, at en ny daginstitution i Ringparken ville koste 37 millioner kroner, men alle buddene på totalentreprisen lå over det beløb. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Pris på ny institution holdt ikke stik

De 37 millioner kroner, byrådet har afsat til at bygge en helt ny daginstitution i Ringparken, slår alligevel ikke til. Roskilde Kommune har afholdt totalentreprisekonkurrence for byggeriet og fundet en vinder, der har det bedste forhold mellem pris og kvalitet.

Det vindende tilbud kan bare ikke opføre daginstitutionen for de 37 millioner kroner, plus, 1,35 millioner i tilskud fra Realdania, så nu skal byrådet til at afsætte flere penge for at fuldføre planerne.