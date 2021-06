Se billedserie Lisbeth Klarskov modtog den velfortjente pris til håndboldklubben af redaktør Torben Kristensen fra Roskilde Avis. Foto: Mie Neel

Pris fra Roskilde Avis: Håndbolden belønnet for at tackle coronaen

Roskilde - 10. juni 2021 kl. 21:30 Af Foto: Mie Neel Kontakt redaktionen

Samme aften, som formanden for Roskilde Håndbold Lisbeth Klarskov fik besked om, at hendes 800 medlemmer igen kan bruge de to baner i den store Hal D, modtog hun også idrætsprisen fra Roskilde Avis, fordi klubben har været så god til at tackle de mange problemer med corona.

På grund af pandemien var den normale store fest i Roskilde-hallerne aflyst i år, og i stedet blev de 11 forskellige priser fra en række firmaer og sponsorer overrakt torsdag aften ved et mindre arrangement i Jyllinge-hallerne.

Roskilde Håndbold fik avisens pris for en lang række initiativer, der sørgede for at holde aktiviteterne i gang og fastholde medlemmerne, mens den normale træning måtte stoppes under corona-lukningen.

Klarskovs belønning

I stedet for at tage sammen på ture og til stævner har både trænere og ledere været gode til at finde på andr ting - både ude og inde. De ældre medlemmer har hjulpet med at træne de yngre i mindre grupper, som var tillidt. Familie og venner har også hjulpet til og bevist, hvor meget det sociale sammenhold betyder, når man løber ind i så store problemer.

- Min bedste belønning i alt det her er, når jeg kommer ned i hallerne og ser alle de glade børn, som spiller håndbold. Det holder mig i gang, så jeg får lyst til at fortsætte, forklarede Lisbeth Klarskov efter prismodtagelsen.

Social indsats

Blandt de øvrige priser var det også værd at notere titlen som 'Årets Idrætsklub' til Roskilde Cykle Ring, der efterhånden har haft mange store talenter på sine ungdomshold. Disse er senere slået igennem både på landevejen og det stærke danske hold i 4 km-holdforfølgelse på bane.

Den sociale pris fra RIU og kommunen gik til syv forskellige klubber fra flere sportsgrene for deres indsats for at tiltrække børn og unge fra udsatte famlier, så de kommer bedre i gang ved at dyrke idræt. Her udføres et vigtigt arbejde, som gør disse børn til en aktiv del af samfundet - fremfor bare at stå udenfor.

Endelig kom redaktionslederen for Dagbladet i Roskilde Lars Ahn med en hel fortjent pris til den unge Jyllinge-svømmer Julie Kepp, der efterhånden har vundet et stort antal titler og satte flere flotte danske rekorder ved det samme stævne.

Lytter tiI sporten

I sin indledende tale fik formanden for Roskilde Idræts Union Frank Veje med et smil bemærket, at det er godt, når borgmester og byråd endelig har lyttet til sportens ønsker om at få genåbnet Den store hal D i Roskilde-hallerne til håndbold og sport og ved at flytte corona-vaccineringen ind i en mindre hal.

- Det tog lang tid for dem at forstå, at sportshaller skal bruges til sport, men til sidst fes den heldigvis ind.

- Nu ser vi frem til igen at kunne holde en rigtig sportsfest med over 500 deltagere i Roskilde-hallerne til februar 2022, lovede han.

tk Priserne

Formanden for Roskilde Idræts Union Frank Veje overrakte prisen som Årets Idrætsklub til formanden for Roskilde Cykle Ring Michael Kisum som anerkendelse for klubbens stærke talentarbejde.

Redaktionsleder Lars Ahn overrakte Dagbladets Ungdomspokal til det store cykeltalent Theodor Storm

Redaktør Torben Kristensen gav Roskilde Avis-prisen til formanden for Roskilde Håndbold Lisbeht Klarskov, fordi klubben har tacklet coronaen så effektivt.

Advokat Erik Øvlisen gav Forum Advokaternes Leder Pris til Inga Skjærris, der i mange år har været en samlende skikkelse i Viby IF.

Frank Veje fra RIU gav Ildsjæls Prisen til Per Schjølin fra Jyllinge, fordi han har fået tennis og den nye paddlesport til at blomstre i en klub.

Roskildes 'sportsminister' Claus Larsen gav Kommunens og RIU's Sociale Pris til syv klubber, der er gået sammen for at tiltrække og fastholde unge, der ellers ikke er så vant til at være i foreninger.

Revisor Carsten Johnsen gav Beierholms Talentpris til skytten Stephanie Grundsøe fra Gundsølille, der har opnået fantastiske resultater

Indehaver Jan Krøyer fra ForeningLets Initiativpris til Fællesholdet, hvor en række gymnastikforeninger er gået sammen om at samle hjemvendte efterskole-elever.

Direktør Jesper Henriksen fra Spar Nord uddelte Rollemodel Prisen til 10-kæmperen Hugo Rasmussen for hans gode resultater og meget aktive rolle i klubben Hellas.

Fra ForeningLets gav Anders Pallisgaard Digitaliserings Prisen til Jan Tripax fra orienteringsklubben.

Lars Ahn uddelte Dagbladets Ærespokal til det store svømmetalent Julie Kepp fra A6 i Jyllinge.