Pris 250 mio: Danmarks største projekt på vej

Meget tyder på, at det bliver i Roskilde, at hovedstadens næste store satsning inden for energilagring skal ligge. Således er Veks, Argo, Hofor, Vestforbrændingen, Fors og Roskilde Kommune gået sammen om et projekt, der skal lagre varmt vand fra fjernvarmeproduktionen til tider på året, hvor der er brug for varmen.