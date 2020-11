Udvalgsformand Bent Jørgensen glæder sig over, at tingene går i den rigtige retning på voksenserviceområdet. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Presset område får stort lån på vej mod bedre tider

Det er et beløb, der kan give mangen en politiker koldsved, men heldigvis er der ikke tale om »nye« penge, som byrådet skal ud at finde.

At voksenserviceområdet har været underbudgetteret, har byrådet nemlig vidst i nogle år, og det har blandt andet resulteret i, at området har fået tilført flere penge.

Genopretningen sker imidlertid ikke ved et fingerknips, men forløber over flere år, og derfor er ansøgningen om tillægsbevilling overvejende af teknisk karakter. Den følger de beslutninger, de er blevet truffet tidligere, hvor ansøgningen også blev varslet.

Udvalgets formand, Bent Jørgensen (V), peger på, at stort set hele beløbet efter planen bliver tilbagebetalt til kommunekassen de kommende år. Han ser derfor tillægsbevillingen som en slags lån, og han er optimistisk med hensyn til, at der kommer balance i økonomien.

- Selvfølgelig er der et efterslæb, der gør, at området vil være presset i 2021 og formentlig også i 2022, men vi tror på, at de initiativer, der er taget, begynder at virke og får den økonomiske effekt, vi har brug for. Men jeg tør ikke love, at alt går i nul i 2021, siger Bent Jørgensen.