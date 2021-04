Roskilde Kommune er på vej med en plan, som permanent skal lukke for gennemkørsel på Roskilde Havn og til tider vil lukke en større del af Havnepladsen helt af for andet end gående og folk på cykel. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Pres på havnen: Roskilde Havn kan blive spærret for gennemkørsel

Roskilde - 10. april 2021 kl. 06:58 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Når varmen vender tilbage, summer Roskilde Havn af liv. Nogen synes, der er for meget liv og måske også for meget liv med motor på.

Derfor arbejder Roskilde Kommune stadig med at finde en løsning, så alle kan opleve en fornuftig sommer på havnen.

Forvaltningen præsenter i næste uge politikerne for et udspil til en plan. Den indeholder en, måske to spærringer, så det ikke bliver muligt at køre »igennem« havnen og i enkelte tilfælde ned på havnepladsen.

Første løsning er en spærring på havnepladsen. Den skal sikre, at man ikke kan køre ned over pladsen.

- Vi kan godt se en ide i at sætte en prop i gennemkørende trafik på havnepladsen. Det vil gøre området mere fredeligt og sikkert at færdes i for alle gående og cyklende gæster, siger formand for plan- og teknikudvalget, Jens Børsting (S).

Kontroversiel løsning

Han er klar over, at løsningen kan opleves som kontroversiel, specielt fordi den bliver permanent.

- Men vi laver en løsning, som kan åbnes af relevante personer, for der er naturligvis en masse daglig arbejde på havnen, som skal kunne fungere, siger Jens Børsting.

Læg til den spærring en mulig spærring mere, som kun vil være til stede ved specielle lejligheder - ingen nævnt, ingen glemt.

- Vi arbejder med en spærring fra hjørnet af vandrehjemmet og over til Snekken. Det vil give et stort areal på havnepladsen uden adgang for motorkøretøjer, siger Jens Børsting.

At spærringen er udset til at opstilles der, skyldes to ting.

Den skal lukke for smuthullet ved Snekken, hvor nogen måske kunne fristes til at køre igennem, og så skal spærringen ikke genere vandrehjemmet, som har brug for, at deres gæster kan komme til og fra.

Kampagne om støj

Kommunen har også inddraget byens motorcykelforhandlere i et forsøg på at finde en løsning på de mange besøgende på to hjul.

- Der har virkelig været en stor interesse fra forhandlerne i at hjælpe med at finde løsninger, så støjgenerne kan blive mindre i havneområdet. Derfor arbejder vi på, sammen med forhandlerne, at gå ud med en informationskampagne, som opfordrer til, at man støjer mindre, når man besøger byen. Vi forventer, at kampagnen sættes i gang inden for den næste måneds tid, siger Jens Børsting.

Senere i april vil kommunen holde møde med alle brugergrupperne omkring havnen om de foreslåede løsninger.