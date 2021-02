Er det muligt for kommunen at leje eller købe det tidligere Børnehuset Skovdalen i Ågerup? Det er noget af det, der skal findes en afklaring på, så der kan blive gjort noget med manglen på pasningspladser i Ågerup, Jyllinge og Gundsømagle. Foto: Lars Kimer

Pres på for at få løst pladsmanglen i nord

Roskilde - 15. februar 2021 kl. 19:30 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

Der skal meget snart findes nogle løsninger på, at småbørnsforældre i den nordlige del af kommunen ikke kan få deres børn indskrevet i en lokal daginstitution.

Som det fremgik af lørdagens avis har det fået flere partier i byrådet til at stille spørgsmål. Nu har Socialdemokratiet bedt om at få en sag for skole- og børneudvalget i marts.

Den skal sætte lup på hele dagtilbudskapaciteten i den nordlige del af kommunen, hvor der er pladsmangel i både Ågerup, Jyllinge og Gundsømagle. Det er normalt, at der er pres på daginstitutionerne på denne tid af året, inden børnehavebørnene skifter til sfo i maj, men behovet i nord er så presserende, at der skal gøre noget inden da.

Behov for Engen Blandt andet skal forvaltningen tage fat i ejerne af Skovdalen for at få klarlagt, om det er muligt for kommunen at købe eller leje stedet, eller om Landsorganisationen Danske Daginstitutioner har planer om selv at åbne institution.

- Nu har vi også investeret kommunale penge i den, og det vil være oplagt at se på den som en mulighed for at øge kapaciteten. Nu er vi nødt til at komme videre og få afklaret, om det er en mulighed på en eller anden måde, siger skole- og børneudvalgsformand Jette Henning (S).

Som det er nu, skal børn fra Ågerup fra efteråret køres til udflytterbørnehave i den tidligere Engen i Jyllinge. Ombygningen af den tidligere fritidsklub skal fortsætte, uanset om der viser sig andre muligheder i Ågerup.

- Den udflytterordning skulle være på plads til efteråret, og vi vil gerne se på, om det kan lade sig gøre tidligere. Vi er helt overbeviste om, at vi kan få brug for den kapacitet, når vi også ser på behovet i Jyllinge, siger Jette Henning.

Ikke selvmodsigende Venstre har kritiseret, at socialdemokraterne nu taler om at lave om på udflytterordningen, når partiet talte varmt for den så sent som på det seneste byrådsmøde.

- Jeg synes ikke, der er en modsætning mellem de to ting. Udflytterordningen er en lille del af det, og vi sætter fokus på hele kapaciteten i den nordlige del af kommunen, fordi vi mener, at problemerne er af mere generel karakter, siger Jette Henning.

Hun har ikke et konkret bud på, hvordan man kan finde flere pladser i Gundsømagle. Det afhænger af det samlede billede, som kan vise, at en del af pladserne bliver besat af børn fra andre distrikter på grund af den generelle pladsmangel i området.

Løsningerne skal også tage højde for en ny børnetalsprogsose, som er undervejs og kan give et fingerpeg om det fremtidige behov.

Derudover skal der også ses nærmere på de forslag, der er kommet fra forældrene.

