Roskilde-hallerne er det sted i regionen, hvor flest bliver vaccineret mod corona. Foto: Kenn Thomsen

Pres på corona-vaccinationerne

Roskilde - 19. februar 2021 kl. 17:46 Af Foto: Kenn Thomsen Kontakt redaktionen

Corona-vaccinationerne i Roskilde-hallerne, der er det største 'stikke-sted i regionen', har fra starten været udsat for et betydeligt pres. Men nu er der kommet bedre styr på det efter de første erfaringer, fortæller indsatslederen Peter Modin, der er tidligere chef på politigården i Skovbogade.

- Onsdag gik det rigtig skidt for os af en række årsager, fortæller han.

- Dels var it-systemet nede, så vi måtte registrere folk manuelt. Dels var der ikke nok folk til at udføre vaccinationerne, og endelig kom mange af modtagerne flere timer før, at de skulle stikkes, og så opstod der alt for lange køer udenfor.

- Vi indkaldte flere folk til at gennemføre vaccinationerne, og mange flere blev lukket indenfor, mens de ventede. Men det var ikke tilfredsstillende, må vi erkende.

Et kvarter før

Vaccinations-stedet i Roskilde-hallerne har nu indført en række foranstaltninger for at undgå gentagelser, og derefter er det gået meget bedre.

Den 'sorte onsdag' blev næsten 800 mennesker vaccineret, men i de følgende dage har tallet været nede på 400, og så har der ikke været nogen ventetid.

Samtidig er der nu indkaldt flere folk til at forestå vaccinationerne, og folk har fået besked på, at de først skal møde et kvarter før.

- Alt dette sker, for at der ikke på ny skal opstå så lange køer. Vi har jo heller aldrig prøvet det her før og har skullet øve os, fortæller Peter Modin.

tk