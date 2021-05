Prehn vender hjem efter et år i eksil

Daniel Prehn trådte ud af byrådet i efteråret, da han flyttede til Rødovre. Indtil da var han formand for plan- og teknikudvalget, hvor han blandt andet var med til at markere, at der kom flere kryds i Roskilde, hvor cyklister måtte svinge til højre ved rødt lys. Foto: Mie Neel

