Artiklen: Præsten i Jakobskirken: Tænd et lys for det nye år

Præsten i Jakobskirken: Tænd et lys for det nye år

Samtidig vil vi gerne tage det bedste med os ind i det nye år. I 2020 lærte vi, hvor meget sammenholdet betyder, hensynet i at passe på hinanden, glæden ved at synge sammen. Jakobskirken er åben hverdage kl. 10-13, hvor der er ro til lystænding og bøn.

Nytårsdag 1. januar kl. 14-15 kan du komme inden for i Jakobskirken og tænde et lys for det nye år. I det stadig julepyntede kirkerum kan du bede en bøn, lytte til organistens dejlige musik og sidde i dine egne tanker. Hvert 15. minut læses et par ord til eftertanke.