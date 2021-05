Se billedserie Præst Hans Eiler Hammer begriber ikke, hvorfor smittesituationen er så forskellig i de tre sogne, han betjener. Men hvis nedlukningen kommer i Dåstrup, fortsætter arbejdet i Ørsted og Syv, og han vil også tage imod i præstegården i Dåstrup. Foto: Kristian Jørgensen

Præst i et rødt og et hvidt sogn: - En mærkelig situation

Roskilde - 19. maj 2021 kl. 12:54 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

En nedlukning er faretruende nær i Dåstrup Sogn, hvor to ud af tre smittegrænser er overskredet. Det er således kun antallet af smittede den seneste uge, der skal stige fra ni til 20, for at sognet lukker ned.

I nabosognet er Ørsted er situationen en helt anden end i det rødmalede Dåstrup. Her er der registreret nul smitte, så sognet er hvidt på alle parametre.

Ændrer ikke noget Det giver en lidt speciel situation i pastoratet, der dækker sognene Dåstrup, Ørsted og Syv.

- Det er en mærkelig situation, synes vi selv. Specielt fordi vi gør, hvad vi kan i vores sogne for at holde smitten nede, men vi kan ikke styre, hvad andre gør, siger præst Hans Eiler Hammer.

For ham ændrer situationen i Dåstrup ikke, hvordan han arbejder på tværs af de tre sogne.

- Jeg tænker ikke så meget på det, for vi gør ikke mange ting anderledes i Dåstrup end i Ørsted og eller Syv. Det jeg har sagt til personalegruppen er, at uanset hvor de arbejder, skal de testes to gange om ugen, så de hele tiden har et gyldigt coronapas. Det er det, vi forholder os til, siger Hans Eiler Hammer.

Fortsætter i »rene« sogn Hvis nedlukningen i Dåstrup skulle komme, stopper præstegerningen på ingen måde.

- Så holder jeg bare gudstjeneste i Ørsted og Syv i stedet for. Så længe personalet kan bevise, at de har et gyldigt coronapas, går de på arbejde alligevel. Jeg har en del samtaler i præstegården, der ligger midt i Dåstrup, og dem vil jeg stadig holde. Jeg kan ikke se, at jeg kan lukke mit eget kontor, og det er jo en del af en privat bolig, siger præsten.

Begravelser og bisættelser vil også fortsætte, bare kun for de allernærmeste, hvis der kommer nedlukning.

Svært - men ikke utrygt Der er ikke krav om, at man som kirkegænger har coronapas - kun ved koncerter med over 50 deltagere - men kirken anbefaler, at folk bliver testet.

Hans Eiler Hammer erkender, at situationen er svær, og reglerne kan være svære at holde styr på. Men han er ikke utryg ved at fortsætte med gudstjenester og andre præstegerninger, og han oplever, at folk overholder restriktionerne til punkt og prikke.

- Jeg kan godt forstå, hvis man tænker, at der er blevet åbnet for hurtigt, men det gør jeg ikke. Hvis vi fik tilbagemeldinger om, at nogen var blevet smittet i kirken, var det lettere at forholde sig til, men så længe der ikke er det, må vi forholde os til de restriktioner, der er, siger han.