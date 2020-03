Sognepræst Malene Guassoras fars familie bor i Norditalien, så hun følger situationen ekstra tæt. Derudover prøver hun at hjælpe sine sognebørn i Gadstrup så godt som muligt, selv om hun ikke må tage ud til dem. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Præst har familie i Italien: De er gode til at holde sammen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Præst har familie i Italien: De er gode til at holde sammen

Roskilde - 18. marts 2020 kl. 16:13 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Min far er fra Italien, faktisk Norditalien, lyder det fra sognepræst i Gadstrup, Malene Guassora, som fortæller, at hendes far derfor er mere i kontakt med den italienske del af familien noget oftere end normalt i øjeblikket.

Familien bor i en dal tæt på Torino, som heldigvis ikke er så hårdt ramt sygdomsmæssigt.

- Vi har ingen døde i familien. Men de kan intet som helst, siger Malene Guassora, som på Facebook har set en video fra Italien, hvor der bliver sunget fra altanerne i en baggård.

- De holder modet oppe. Italienerne er gode til at holde sammen, fortæller Malene Guassora, som herhjemme tænker mest på dem, som sidder alene og er overladt til sig selv.

Er kede af det Hun er blevet ringet op af sognebørn, som er særlig ramt, når coronavirusset aflyser alle sociale arrangementer og muligheder.

- De er kede af det på en måde, hvor der er gråd i stemmen. Og de er bekymret. Der er nogen, som kan finde ud af at ringe, så jeg opfordrer dem til at tage telefonkontakt. Det sætter sig i folk, at det er sådan en undtagelsestilstand, hvor vi ikke ved, hvor længe det kommer til at vare, siger Malene Guassora og fortæller, at hun normalt ville være kørt ud og have taget en snak, hvis hun blev ringet op af et sognebarn, der var ked af det.

- Det er mærkeligt ikke at kunne det. Men det er det eneste rigtige at gøre. Det er alvorligt, det her, og jeg kan reelt være smittet, siger Malene Guassora og fortæller, at telefonen er en god ting lige nu.

Fik besked før begravelse Sognepræsten kalder hele situationen, hvor kirken er lukket, for underlig. Hun har skrevet på Facebook, at der stadig er mulighed for at få sjælesorg på internettet gennem folkekirken.dk, samt ringe til præsten.

- Den dag, biskopperne gav besked om at lukke ned, der havde jeg simpelthen en begravelse. Lige før jeg skulle op i kirken, fik jeg beskeden, fortæller Malene Guassora, som måtte tage en ekstra snak med familien til den afdøde om, hvordan de kunne gennemføre begravelsen.

- Der er jo noget, der ikke kan udskydes. Det kunne familien godt forstå. Vi aftalte, at der skulle være afstand mellem gæsterne i kirken, men det var svært at holde. Vi er så vant til at give hånd og kramme. Det er så indgroet, at vi har lyst til at give et kram eller give hånd, siger Malene Guassora, som generelt oplever, at borgerne i Gadstrup er fornuftige.

Kærligheden fylder mere - Kærligheden fylder mere, når der er krise. Det er min erfaring. Så kan man mærke, hvor meget andre mennesker betyder noget, siger Malene Guassora.

Hun har selv fire børn, og familien gør det så hyggeligt som muligt. Børnene skal lave lektier, og Malene Guassora har også noget kontorarbejde.

- Jeg har læst et råd, at man kan bede fadervor, mens man vasker hænderne. Så får man en stille stund og kan finde ro i de ting, man gør, fortæller Malene Guassora.