Poul Krebs giver kirkekoncert i Roskilde

Poul Krebs giver i næste måned en række kirkekoncerter på Sjælland, og en af dem bringer ham til Roskilde, hvor han kan opleves i Jakobskirken tirsdag den 24. november. Anledningen er udgivelsen af en ny version af EP'en »Ingen grænser for kærlighed«, der udkommer den 16. oktober.

Albummet udkom oprindeligt den 28. februar og skulle have dannet optakt til 25-års jubilæumskoncerterne for udgivelsen af gennembrudsalbummet »Små sensationer«, men de blev aldrig til noget. I stedet endte Poul Krebs med at livestreame koncerter hjemmefra og gav en række mindre koncerter i sensommeren på steder, han og bandet ikke havde besøgt før.