Nicolai Drescher (tv) og Emil Hansen driver Slushice Roskilde og er glade for, at deres kunder viser velvilje og forståelse ved at ombooke deres aftaler i stedet for at kræve pengene retur. Privatfoto

Positive historier fra en coronatid: Ingen stress og mere venlighed

Roskilde - 23. marts 2020 kl. 18:23 Af Anna Weinø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er lidt over en uge siden, at store dele af Roskilde lukkede ned. Siden fredag den 13. marts har folk arbejdet og passet børn hjemme. Nogle er i karantæne og må slet ikke forlade hjemmet, mens andre forsøger at holde skansen på hospitalerne og andre nødvendige steder.

Det er en uvant situation for alle, og langt de fleste ser frem til, at vi kan fortsætte vores liv, som vi plejer. Men der er også nye og gode oplevelser at hente. DAGBLADET har via Facebook spurgt Roskildes borgere, hvad den bedste oplevelse i coronatiden har været indtil videre, og her er deres svar:

Vi smiler mere - I disse corona-tider oplever jeg, at folk er mere imødekommende, når jeg går tur med min søn. Vi nikker, smiler og hilser oftere. Normalt er folk mere reserverede og kigger ned i jorden, når jeg passerer dem. Det gør mig glad at mærke dette positivt mentale skift hos mange i en ellers usikker tid. Vi er i samme båd nu, siger Stine Engell.

At hjælpe andre - Jeg meldte mig til at handle for en kvinde i karantæne. Hun sendte pengene på mobilepay, og jeg kørte i Netto og købte ind. Jeg købte også en påskelilje og lagde med i posen, så hun havde lidt forår. Det gjorde hende glad, og det gjorde mig glad at kunne hjælpe. Jeg bliver glad af at hjælpe på mit job som socialpædagog. Hvem ved, hvornår jeg kan gøre det igen? siger Pernille Thomsen.

Ingen stress - Højdepunktet hver dag er turen over markerne med børn og hunde. Der er ingen stress, og intet man skal nå på et bestemt tidspunkt. Familien er samlet hver dag, og man tænker mere på nu og her, end man tænker på alle de ting, man gerne vil nå, siger Katy Budtz

Forstående kunder - Det er en iværksætters drøm, at kunderne ikke bare kræver penge retur, men forstår, at vi også skal overleve. Vi bliver mødt af de bedste kunder, som har været gode til at ombooke vores slushicemaskiner i denne tid. De er forstående og vil enormt gerne os som et Roskilde-firma. Den velvilje gør mig stolt over at være en del af handelslivet, siger Emil Hansen, der er indehaver af Slushice Roskilde.

Mere børnetid - Min bedste oplevelse i alt dette er at være mere sammen med min familie, end jeg plejer. I hverdagen kan det ske, at jeg kun ser mine børn om morgenen inden skole og om aftenen. I disse dage har vi meget fællestid. Tiden går naturligvis med at snakke om corona, men også med nærvær, omsorg, brætspil og gåture. Måske mine børn ser lidt anderledes på den glæde, siger Christina Pedersen.

Udsatte ekstra ramt - Jeg kan stadig være der for vores brugere i varmestuen Kafe Klaus og gøre en forskel. Det er en mærkelig tid, for vi er vant til at være sammen med borgerne, men nu skal de bare spise lidt mad og måske få et bad og blive på terrassen. Men det er så rart bare at kunne gøre lidt, for de udsatte er ekstra hårdt ramt i denne tid, siger Eva Nielsen.

