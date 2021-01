Afleveringsautomaterne på Roskilde Bibliotek er lukket, da man forsøger at have så få på arbejde som muligt. Til gengæld kan man ikke få bøder under nedlukningen, og det er muligt at bestille materialer online og selv hente dem på biblioteket. Foto: Lars Ahn Pedersen

Populært med takeaway på bibliotekerne: Har 12.000 reserveringer

Selv om det meste af verden er lukket ned, er der alligevel lysglimt i den mørke tid. En af dem kommer fra Roskilde Bibliotekerne og henvender sig til læseheste, som et takeaway-tilbud, mens corona stadig holder bøgernes verden lukket. Man skal hjemmefra bestille materialet online og så selv hente det på hylderne, når biblioteket melder, at det er klar til afhentning.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her