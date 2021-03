Populært borgerforslag bliver ikke virkelighed lige nu: Lys på cykelsti har lange udsigter

Allerede øremærket Cykelstien i Viby er dobbeltrettet, og det gør udkørsler over stien, fx ved Parkvejen svære at overskue. Stien er også blevet væsentlig mere trafikeret efter skolesammenlægningen, hvor der nu er væsentlig flere børn, som skal bruge stien som skolevej.

Endelig er der foreslået at bruge 3,9 millioner kroner på cykel/gangstier på Dr. Margrethesvej fra Sct. Ols Gade til Klosterengen. Der cykler 600 cyklister på strækningen dagligt, og dermed er den ifølge indstillingen den mest benyttede strækning for cyklister i kommunen uden nogen former for cykelfaciliteter. På strækningen ligger også to privatskoler.