Tim Bang (tv) og Henrik W. Pedersen fra Svogerslev Lokalråd er ved at gøre klar til åbningen af Café Runde Rie. Et vindue i Naturstyrelsens lille sorte hus bliver udskiftet, så der kan sælges is, kaffe, alkoholfri lokal og læskedrikke fra det.

Populær trold får sin egen café

Roskilde - 30. marts 2021 kl. 11:50 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

Ikke kun på solskinsdage, men hele året rundt er der mennesker ved Lynghøjsøerne.

Nu får de mulighed for at forfriske sig med en is eller varme sig på en god kop kaffe, når Café Runde Rie åbner skærtorsdag, den 1. april, klokken 10.

Caféen har fået navn efter den trætrold, der sidste år blev opført ved den midterste af søerne og står for en stor del af trafikken til området.

- Ingen kunne vide, at sådan en trold kunne trække tusindvis af mennesker hele året. Det er helt vanvittigt, hvor meget det område bliver brugt i dag. Det er folk fra stort set hele Sjælland, der er på troldejagt, siger Tim Bang, formand for Svogerslev Lokalråd.

Går til lokal velgørenhed Det er lokalrådet, der på kort tid har fået stablet caféen på benene i samarbejde med Naturstyrelsen, som udlejer halvdelen af det lille sorte hus på områdets største parkeringsplads til formålet.

Runde Rie har været et tilløbsstykke siden indvielsen sidste sommer. Folk kommer til fra det meste af Sjælland på troldejagt, men derudover bliver Lynghøjsøerne også brugt af mange lokale til gå- og cykelture. Foto: Thomas Olsen

Styrelsen er gået med i projektet, fordi caféens overskud går ubeskåret til velgørenhed lokalt i Svogerslev. Pengene kan for eksempel blive brugt på udstyr til lokal idræt eller ældreaktiviteter.

- Så længe det bidrager til fællesskabet, og mange kan have glæde af det, skal vi være åbne over for det, siger Tim Bang og tilføjer, at lokalrådet også vil holde Runde Rie ved lige.

Det har de fået hjælp til fra Naturstyrelsen, der har sørget for nogle spande træolie og en sprøjtepistol til formålet. Selvom trolden er mindre end et år gammel, bliver der slidt grundigt på den af alle de børn, der blandt andet bruger den til at svinge sig i vandet med Ries fiskesnøre.

- Vi vil sørge for at holde hende ved lige. Vi vil simpelthen ikke have, at hun går til, siger Tim Bang.

Det går ikke galt Om sommeren er de tre badesøer i det tidligere grusgravsområde, der lokker folk til, men fra morgen til aften på en grå forårsdag går folk også tur ved søerne.

Tim Bang er derfor ikke så bekymret for, om det kommer til at løbe rundt med caféen, som ikke har en skyhøj husleje og sætter prisniveauet, så det ikke afskrækker folk fra at købe.

- Vi tror på, at der er opbakning til det. Det kan godt være, at jeg står i september og må sige, at pengene er for små, men det tror jeg simpelthen ikke på, siger lokalrådsformanden.

Det er kun halvanden måned siden, etableringen af caféen gik i gang, og han er ikke blind for, at der muligvis er nogle ting, de frivillige kræfter bag projektet skal have lært. Men optimismen er stor, og foreløbigt er der fundet omkring 20 personer, der vil stå i caféen som frivillig arbejdskraft.

- Vi kommer til at få en masse arbejde i det - men ingen chancer, ingen bamser, siger Tim Bang

Isvognen rykker ud Sortimentet er enkelt med is, alkoholfri øl, læskedrikke og kaffe fra lokale producenter. Caféen har også en salgsvogn fra Hansen Is, så de også kan nå gæsterne ved den populære nordlige badesø.

- Vi er så meget købmænd, så når det virkelig bliver sommer og varmt, er vi ikke finere, end at vi nok triller derned med isvognen, siger Tim Bang.

Som udgangspunkt er der åbent i weekender og helligdage klokken 10-16, men hvis der er frivillige nok til det, vil lokalrådet også gerne åbne i hverdagene.

Der bliver i øvrigt også arbejdet på at få en hjertestarter til, da der endnu ikke er en i det 95 hektar store område.

