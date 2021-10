Viby Disc Golf får 10.000 kroner til banen fra Sjællandske Mediers fonde. Det er Torben Breinberg og Inge Skjærris Nielsen rigtig glade for. Banen er allerede meget brugt. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Populær disc golf-bane kan blive endnu bedre

Roskilde - 09. oktober 2021 kl. 10:25 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen

Disc golf-banen i Åparken i Viby blev indviet den 15. august.

Selv om banen er i brug og allerede bliver flittigt besøgt, er Torben Breinberg og Inge Skjærris Nielsen meget taknemmelige for, at disc golf banen modtager 10.000 kroner fra Fondene bag Sjællandske Mediers midler til frivillige.

Banen har cirka kostet 100.000 kroner at lave. Der er 10 huller. Pengene fra Sjællandske Medier vil hjælpe med at opgradere banen, så der eksempelvis kommer hulnumre på kurvene.

- På sigt skal vi også have to kurve mere på banen, siger Torben Breinberg og oplyser, at et andet ønske er en mere sikker postkasse, hvor man kan aflevere fundne disce.

- Vi skal også have en folder-holder med guide til banen, siger Torben Breinberg

Derudover er der fire kurve, som skal sættes op i forbindelse med Viby Idrætscenter. De skal fungere som en øvebane.

Nystiftet afdeling Torben Breinberg er nyligt valgt til formand for Viby Disc Golf, som er en underafdeling af Viby IF.

- Vi skal ud og hive nogle medlemmer i land, siger Torben Breinberg og fortæller, at der er nogen på banen hele tiden, så der er mange potentielle medlemmer.

Foreningen kan udover fællesskabet tilbyde medlemmerne træninger og hjælpe nye spillere i gang.

- Ikke at vi påtænker at sætte det i skema, siger Torben Breinberg og fortæller, at der findes mange turneringer for disc golf-spillere, så dem vil foreningen også kunne involvere sig i.

Kontingent er sat beskedent til 200 kroner om året.

Næstformand i Viby IF, Inge Skjærris Nielsen har været involveret i banens tilblivelse. Hun fortæller, at hun har prøvet den et par gange.

- Jeg skal altid prøve de nye afdelinger. Det er en anden måde at spille golf på, siger Inge Skjærris Nielsen med et smil, som blandt andet nyder at se familier med børn, som går og spiller.

- De første sæt med disce, som Viby IF fik lavet, blev revet væk, men nu kan man købe dem lokalt hos Jespers Cykler, fortæller Torben Breinberg.

Disc golf banen er åben for alle.