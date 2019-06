18-årige Cornelia Fromsejer fra Lejre har deltaget i talentprojektet Urban Grrls sammen med 23 andre piger. Projektet sluttede med, at hun skrev en sang sammen med to andre piger og indspillede den i et studie med en professionel producer. Foto: Musikmetropolen

Poppigen Cornelia har fået nye veninder

Hvis Cornelia Fromsejer en dag skulle stå og mangle en kvindelig rapper, får hun ingen problemer med at finde én. Faktisk har hun masser at vælge imellem, efter at hun har deltaget Musikmetropolens talentprojekt Urban Grrls sammen med 23 andre piger, som alle har en forkærlighed for rap, hiphop og r'n'b.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her