Polsk ringvrag har fået orange kort

Roskilde - 26. februar 2021 kl. 15:07

Den harverede bil på hjørnet af Køgevej og Søndre Ringvej skal væk nu. Den har efterhånden stået 14 dage på stedet efter at den blev slået ud i et færdselsuheld natten mellem 12. og 13 februar.

- Ejeren viser ikke den store interesse i at få fjernet sin bil, fortæller Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi.

- I dag har en af mine kollegaer været på stedet for at fjerne, den tilbageværende polske nummerplade på bagenden og har i stedet for sat et orange klistermærke i forruden, hvor ejeren får besked på at fjerne bilen senest på søndag.

- Men med den iver bilejeren har lagt for dagen ind til vider, kommer vi nok til at fjerne den. Det sker med udgangspunkt i at det er for ejerens regning.

Efter det natlige færdselsuheld for 14 dage siden forklarede begge de to implicerede bilister, at de var kørt over for grønt. Men ejeren af ringvraget, en polsk mand, der arbejder her i landet, var beruset, så der er tvivl om hans forklaring er korrekt.