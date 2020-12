Politisk uenighed: Formand holder fast i nej til naboer

Med stemmerne fire mod tre sagde plan- og teknikudvalget tilbage i oktober nej til, at de fire naboers sag - og mange lignende sager - kunne få et stempel med »godkendt«. Den holdning har ikke ændret sig, og formanden for udvalget, socialdemokraten Jens Børsting, holder fast i, at der ikke skal gives tilladelse til at lovliggøre det, som naboerne har gjort.