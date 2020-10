Politisk selvmål

Karin Horsted Berg, formand for Radikale Venstre i Roskilde, regner ikke med, at den politiske linje ændres under Sofie Carsten Nielsen. Byrådsmedlem Jeppe Trolle ærgrer sig over, at ledelsen fejlvurderede forløbet, og over timingen, fordi metoo-sagen skygger for at få sat den grønne omstilling på den politiske dagsorden.