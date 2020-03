Et flertal i klima- og miljøudvalget vil give Solum et nyt påbud i håb om, at det kan komme lugtgenerne fra virksomheden til livs. Foto: Elmer Madsen Foto: Elmer Madsen

Send til din ven. X Artiklen: Politisk flertal for strammere regler for Solum: To partier ville en anden vej Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politisk flertal for strammere regler for Solum: To partier ville en anden vej

Roskilde - 31. marts 2020 kl. 12:30 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der kommer strammere regler for Solum, men formanden for klima- og miljøudvalget i Roskilde Kommune Karim Arfaoui (S) anerkender, at han ikke ved, om det vil løse problemet med lugtgener fra virksomheden. Samtidig vil Dansk Folkeparti og De Konservative hellere have haft et samlet møde mellem klima- og miljøudvalget og Solum. Det står klart efter morgenens møde i udvalget.

Læs også: Solum får lov at fortsætte

- Vi har valgt, at Solum nu skal begrænse den mængde kompost, de må have på pladsen fra 110.000 kubikmeter til 90.000 kubikmeter. De skal overvåge komposteringsprocessen mere nøje, og så skal de påbegynde en aktiv luftning af komposteringen, siger Karim Arfaoui.

Nej til en lukket hal

Solum har nu indtil 17. april til at komme med deres kommentarer til de nye regler for virksomheden, som har haft flere episoder hvor fæl lugt fra komposteringen har forpestet områder i Trekroner, Himmelev, Vindinge og selve Roskilde.

Roskilde Kommune har haft en ekstern konsulent på opgaven til at vurdere, hvad der skal til, for at komme lugtgenerne til livs. Rådgiveren, Rambøll, kunne beskrive, at det efter deres vurdering ville være en lukket hal med et luftbehandlingssystem, der skulle til for at få lugten fra virksomheden ned på de niveauer, som Miljøstyrelsen anbefaler.

Den vej er kommunen slet ikke klar til at gå endnu, selv om Karim Arfaoui er med på, at det godt kan være, at det påbud, der nu er på vej, måske ikke har en tilstrækkelig effekt.

- Jeg er sikker på, at det har en effekt, men om det er nok, tør jeg ikke sige, siger han.

Påbud er ikke vejen frem

Hos Dansk Folkeparti og De Konservative var der ikke enighed i, at vejen frem var et påbud.

- Først og fremmest tror jeg ikke på, at en reduktion i mængden af kompost fra 110.000 kubikmeter til 90.000 vil have den store effekt. Det er simpelthen ikke en væsentlig reduktion, så hvorfor lave et påbud om det? Det forstår jeg ikke, siger Karsten Lorentzen (DF).

De konservatives Pierre Karry og Karsten Lorentzen var helt enige, og der var også noget yderligere, som de to undrede sig over.

- Vi har en virksomhed, som gerne vil samarbejde. Jeg synes ikke, et nyt påbud er at samarbejde. Vi og DF så hellere, at man tog nogle møder med Solum, udvalget og Solum, for jeg tror, at vi kan finde en løsning. Vi vil gerne være en kommune, hvor man kan drive en virksomhed som Solum, som jo netop arbejder med at genanvende vores ressourcer, noget som vi kommer til at have mere og mere af, siger Pierre Kary (K).

relaterede artikler

Stanken over Roskilde: Solum står til at miste miljøgodkendelse 05. december 2019 kl. 06:38

Solum om stanken over Roskilde: Vi har lært af dette års udfordringer 24. september 2019 kl. 14:58