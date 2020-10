En strid mellem en efterforsker og hans leder i Midt- og Vestsjællands Politi er endt i Retten i Roskilde, hvor efterforskeren er tiltalt for at have misbrugt sin stilling og være gået imod en tjenstlig ordre om at holde sig fra en sag, han havde siddet med i lang tid. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Politimand tiltalt for at misbruge sin stilling

Roskilde - 14. oktober 2020 kl. 05:18 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Lad det ligge! Hold dig langt fra den sag!

Det var den tydelige besked, som en efterforsker fik fra sin leder i Midt- og Vestsjællands Politi i 2017. Beskeden kom efter en tjenstlig samtale og en handleplan, hvori det blev gjort klart, at han ikke skulle røre den sag, som han ellers kendte bedre end nogen.

Sagen handlede om groft bedrageri for mange, mange millioner kroner. At den var så stor, vidste ingen fra begyndelsen, hvor den kun handlede om en subsistensløs, som ud af det blå blev ejer af en bil - i hvert fald på papiret, hvorefter bilen blev belånt og forsvandt.

Men efterhånden som den meget erfarne efterforsker gravede sig ned i sagen, dukkede flere og flere sager op, hvor mønsteret var det samme: En bagmand overtalte nogle små fisk til at begå bedrageri, der alt sammen var tilrettelagt på højt plan, og sagen havde tråde til rockermiljøet og indeholdt sågar elementer, der kunne have med terror at gøre.

"Tsk! Tsk! Tsk. Unge mand...!" Efterforskeren sad med andre ord med en gigantisk sag, men de ressourcer, der blev brugt på den, stod ikke mål med opgaven, fortalte Efterforskeren mandag i Retten i Roskilde, hvor han er tiltalt både for at have misbrugt sin stilling og for at have forsømt at efterleve en tjenstlig ordre. Helt galt gik det, da han fik ny chef, fortalte han.

- Han vidste intet om økonomisk kriminalitet, og så er det svært at lede sådan en sag. Og da den blev overdraget til andre, var der ingen som helst overlevering. Jeg måtte selv oversende over 400 mails i sagen, sagde Efterforskeren, som tegnede et billede af afdelingen, der gav mindelser i retning af kriminalassistent Jensen og politiassistent Holm fra Olsen-Banden-filmene.

Sagen imod ham er blevet rejst efter at have været behandlet af Den Uafhængige Politiklagemyndighed, som blev inddraget, fordi Efterforskerens leder mente, at der var et forfærdeligt rod i sagen, som flere folk blev sat til at rydde op i. Det var kolleger i samme afdeling, som var placeret i samme storkontor.

- Bagmanden blev ved med at fylde meget for Efterforskeren. Den sag spøgte hele tiden. Han blev ved med at tale om den, selv om han fik besked på, han ikke skulle blande sig, sagde Efterforskerens chef, som erkendte, at det var »en møgsag, fordi Efterforskeren var blevet bedt om ikke at røre den, mens andre prøvede at rydde op i den.«

Mail efter anholdelse Efterforskeren blev kaldt til tjenstlig samtale i november 2017, hvor der blev lagt en handleplan, hvori der stod, at Efterforskeren ikke måtte beskæftige sig med Bagmanden.

Ikke desto mindre foretog Efterforskeren i de følgende otte måneder 133 opslag om Bagmanden i de systemer, politiet har til rådighed. En del af dem blev foretaget umiddelbart efter, at Bagmanden endnu en gang var blevet anholdt og varetægtsfængslet.

Da sendte Efterforskeren en mail til en kollega, der nu arbejdede med sagen, med en stribe oplysninger om, hvordan sagen kunne hænge sammen, og hvor i det store sagskompleks man kunne finde oplysninger, som efter Efterforskerens opfattelse var vigtige.

Dén mail fik bægeret til at flyde over for Efterforskerens chef. En ny tjenstlig samtale kom i stand, hvilket førte til den retssag, der kører i retten i denne uge.

Kun tjenstligt berettigede oplsag Men opslagene var tjenstligt berettigede hver og et, hævder Efterforskeren, som har en anden udlægning af, hvordan ordene i handleplanen skulle tolkes.

- Jeg arbejdede ikke med Bagmanden. Dén besked havde jeg forstået allerede i 2015. Men det kan godt være, jeg talte om sagen ved frokostbordet, for det er jo ikke den mindste sag, jeg har arbejdet med, og hvis folk har spurgt, har jeg svaret. Men jeg har ikke efterforsket på Bagmanden, sagde Efterforskeren.

Han henviste blandt andet til, at det ifølge retsplejeloven var hans pligt at sætte sig ind i sager, som han blev indkaldt som vidne i. Efter ledelsens opfattelse havde han været indkaldt to gange i 2016 og to gange i 2018, men han var selv i stand til at dokumentere, at han i hvert fald én gang i 2017 også havde været indkaldt. Og det måtte være i forbindelse med sådanne indkaldelser til retssager mod små fisk i det store sagskompleks mod Bagmanden, at han havde været nødt til at foretage opslagene for at kunne læse op på sagerne, mente Efterforskeren.

Desuden blev han ved med at få henvendelser fra vidner i sagen, og så gik han ind og oprettede de anmeldelser, de kom med. Også dét har man pligt til som betjent, sagde Efterforskeren. Og endelig var det en mulighed, at han havde foretaget opslag for at lære søgemulighederne i et nyt system at kende. Og når han af alle personer i hele landet valgte at slå Bagmanden op, var det, fordi han kendte dén sag så godt, at han ville kunne se, om det nye system havde alt med fra det gamle, sagde han.

Ris og ros for samme sag I juni 2018 betegnede Efterforskerens leder hans arbejde som stærkt mangelfuldt og uden fremdrift.

Dog blev et kompleks, der indeholdt 12 af Efterforskerens sager, færdigt og sendt til en anden retskreds, der udtrykte stor tilfredshed med det modtagne materiale, der ikke behøvede at blive gjort noget som helst ved, før det kunne sendes videre til retten. I lyset af den ros kunne Efterforskeren kun se kritikken fra sine egne chefer som et produkt af det rigtigt dårlige forhold til hans leder. Lederen så anderledes på det. Det materiale, der gav ros, havde nemlig været igennem det oprydningsteam, som var sat til at rydde op i Efterforskerens rod. »Det kom af sted, men først efter at Efterforskeren havde fået besked på, at sådan og sådan skal det være,« sagde hans leder.

- Bagmanden fyldte meget for Efterforskeren, men han blev ved med at tage imod anmeldelser, selv om han havde fået besked på at holde nallerne væk. Han var blevet bedt om overhovedet ikke at beskæftige sig med det. Det var ikke uklart. Han havde fået at vide, at den sag var off limits, men som jeg oplevede det, var det ærekært for ham, sagde hans leder.

Der ventes dom i sagen i morgen onsdag. Bliver Efterforskeren dømt, risikerer han en bødestraf.

