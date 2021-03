Politimand fandt håndgranat i skoven

En politimand, som søndag eftermiddag havde fri og var taget en tur i skoven, kom pludselig på arbejde, da han gjorde et sjældent fund.

Betjenten ringede til sine kolleger, der var i tjeneste, og indtil de kom til stede og afspærrede området omkring findestedet, sørgede betjenten selv for, at ingen kom for tæt på.