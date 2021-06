Der er fortsat ikke fundet en vej fra den kommende grusgrav ved Darup. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Politikerne siger nej - igen: Virksomheder må løse gruskørsel, men kan de det?

Roskilde - 03. juni 2021 kl. 13:40 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Sagen om, hvordan der skal køres grus væk fra en ny kommende grusgrav ved Darup, kom et lille skidt videre i denne uge.

På plan- og teknikudvalgets møde blev det besluttet endeligt at sige nej til, at der må køres grus væk fra området over et kommunalt areal, som ligger mellem Darup og dyreinternatet.

Den beslutning var stik imod, hvad forvaltningen havde anbefalet i deres indstilling til mødet.

Men udvalgsformanden, Jens Børsting (S), tager det kommunale nej ganske roligt.

- Vi vil ikke have gruset den vej ud, og når det kan køres ud via et andet grusgravområde i området, så synes vi, det bør være sådan. Vi hører også, at de to grusgravfirmaer er i forhandlinger om, hvordan det kan løses, så vi er fortrøstningsfulde, siger han.

Forvaltningen kunne ellers fortælle politikkerne, at der er lidt grus i samtalerne mellem de to grusindvindingsvirksomheder, som politikerne nu sætter deres lid til løser problemet.

Der er problemer med at få logistikken i de to grusgrave til at gå op. Den nordlige grusgrav forventer at afslutte gravningen i området i løbet af få år efter opstart, mens den sydlige forventer at grave i en længere årrække, lyder det fra forvaltningen.

Ifølge forvaltningen har virksomheden, som skal stå for grusgravningen, tilkendegivet, at den er villig til at foretage genebegrænsende tiltag som for eksempel støjvold, vejbelægning og vanding af vejen. Derudover er der udtrykt stor velvillighed i forhold til at tilpasse driften i forbindelse med afholdelse af blandt andet Roskilde Festival, hvis Roskilde Kommune vil stille et kommunale areal til rådighed som udkørsel.

Eneste mand i udvalget, som ikke var parat til at sige nej til at bruge det kommunale arealer, var den konservative Pierre Kary, som tog forbehold, da sagen blev diskuteret.

