Politikere fra fem af byrådets partier deltog i den cykeltur, som Cyklistforbundet i Roskilde havde arrangeret for at udpege steder i byen, hvor forholdene for cyklister kan forbedres. Foto: John Ø. Jensen

Politikere på to hjul fik udpeget farlige steder

Roskilde - 13. oktober 2021 kl. 11:06 Kontakt redaktionen

Den lokale afdeling af Cyklistforbundet havde tirsdag inviteret partierne i Roskilde Byråd på en cykeltur.

Fem partier stillede med repræsentanter. Det var Anne Marie Wulff Hedenborg og Troels Toft fra Socialdemokratiet, Tina Boel fra SF, Karsten Lorentzen fra Dansk Folkeparti, Jeppe Trolle fra de Radikale og Åge Skovrind fra Enhedslisten. Fra Cyklistforbundet deltog fire medlemmer fra bestyrelsen.

Ubehagelige brosten Cykelturen begyndte på Stændertorvet, hvor formand for Cyklistforbundet i Roskilde, Susanne Olsen, udtrykte ønske om en bedre belægning på vejene omkring torvet, da brostenene ikke er rare at cykle på.

Turen gik derefter ad Algade til Universitetsstien. Her fik politikerne vist eksempler på problemer med oversigtsforhold for cyklister i en række sving.

Ruten gik herefter tilbage ad Universitetsstien, og det næste sted, der blev set nærmere på, var minirundkørslen for enden af Dronning Margrethes Vej/Sankt Ols Gade. Rundkørslen er farlig for cyklisterne, mener Cyklistforbundet, blandt andet fordi mange billister kører hen over rundkørslen, som om det var et kryds og ikke en rundkørsel. En løsning kunne her være at etablere et lysreguleret kryds i stedet for rundkørslen.

Farlige kryds Krydset Bondetinget/Blågårdsstræde var også med på turen. Billister, der kører ud fra Bondetinget, har dårlige oversigtsforhold, hvilket cyklister, der kører ad Blågårdsstræde i retning af havnen, oplever som en alvorlig trussel.

Sidste stop var rundkørslen Møllehusvej/Helligkorsvej/Fælledvej. Her blev der talt om de tiltag, der er taget fra kommunen for at forbedre sikkerheden i rundkørslen.

Her sluttede cykelturen, og Cyklistforbundet håber, at politikerne fik et indtryk af de muligheder, der er for at forbedre forholdene for cyklisterne i Roskilde.

