Politisk tegner der sig et flertal for at sige nej til jorddeponi/terrænregulering mellem Svogerslev og Roskilde. Billedet er fra et andet jorddeponi-projekt. Foto: Peter Andersen

Politikere overvejer et »nej«: Vil ikke have kæmpe jorddeponi

- Vi er med på, at vi har fået at vide, at vi bare må sige ja til det her, men det vil vi ikke. Vi mener, der er så store gener for beboere, andre trafikanter og naturen, at vi ikke vil lægge ryg til det her, så vi er en gruppe partier, som vil sige nej, siger Karim Arfaoui (S), formand for klima- og miljøudvalget, som regner med at have flertal for synspunktet.