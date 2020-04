Politikerne i Roskilde Kommune har i flere tilfælde haft ønsker om lavere fartgrænser, men har oplevet, at politiet har blokeret for det. Foto: Steen Østbjerg

Send til din ven. X Artiklen: Politikere: Politiet skal ikke bremse for lavere fartgrænser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikere: Politiet skal ikke bremse for lavere fartgrænser

Roskilde - 15. april 2020 kl. 16:55 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Er 50 kilometer i timen for hurtigt gennem en by? Er hastighedsbegrænsningen forkert på Lindenborgvej? Hvis der er noget, der kan skabe diskussion, så er det netop fartgrænser, og dem vil politikerne i Roskilde Kommune gerne have mere at skulle have sagt over. I flere tilfælde har kommunen sagt ja til, at der kom påbudsskilte - de runde med rød kant og sorte tal - op. Men politiet har standset det ønske, og så er det i stedet blevet til de firkantede blå skilte med hvid tekst, som kun er vejledende.

Nu vil folketingets transportudvalg gerne vide, om der skal laves om på reglen om, at politiet har det sidste ord, når der skal laves nye hastighedsgrænser. Det skal drøftes ved en eksperthøring, som skulle have fundet sted den 2. april, men hastigheden på høringen er sat ned og må vente til, coronaen er kørt i garagen.

Sagen har været drøftet i plan- og teknikudvalget, og her er der - måske ikke overraskende - stemning for at give kommunerne flere beføjelser.

- Vi bakker op om det her. Det er rart med de administrative kompetencer, som ligger i politiet, men jeg synes, vi har set flere eksempler på, at de generelle retningslinjer spænder ben for sund politisk fornuft. Vi har flere sager, fx Lindenborgvej, hvor både borgere og politikere godt kan se ideen i en lav påbudt hastighed, men hvor reglerne ikke tillader det. Jeg tror i de her situationer, at borgerne vil forstå os bedre, hvis vi satte demokrati over bureaukrati, siger Daniel Prehn (S), formand for plan- og teknikudvalget.

Med den begrundelse ser politikerne i Roskilde Kommune frem til eksperthøringen og formentlig flere beføjelser til at sænke hastighederne på strækninger, hvor det ifølge politikerne giver mening.