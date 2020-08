Mogens Hallager (K) forsøgte sig som fredsmægler i en byggesag. Uanset hvad der måtte være ret og vrang i selve sagen, oplevede han, at borgeren fik en urimelig behandling. Foto: Thomas Olsen

Politikere: Man må kunne tale pænt sammen

Roskilde - 08. august 2020 kl. 08:46 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere politikere har fået øje på de problemer med byggesagsafdelingen, der er givet udtryk for på Facebook. Nogen har også prøvet at hjælpe med at få borgere og forvaltning til at mødes.

En af dem er Mogens Hallager (K). Han peger også på, at de enkelte afgørelser ofte ikke er så ligetil, men alligevel tyder noget på, at der er et problem i forhold til attituden over for borgerne.

I den sag, han involverede sig i, blev der ikke gjort noget for at hjælpe borgerne på vej, og de fik nedladende svar. Det blev kun værre, efter han gik ind i sagen, fordi sagsbehandleren så fik mere arbejde.

- Det er jo ikke holdbart, at den reaktion kommer, fordi man prøver at hjælpe tingene igennem. Uanset om man er uenig med borgerne, skal man tale pænt og lade være med at være nedladende, siger Mogens Hallager.

Der kom dog en byggetilladelse, inden han kom længere med sagen, men Konservative vil sætte problemet på dagsordenen i efteråret.

Eksformand overrasket Torben Jørgensen (S) er været involveret i Nina Johansens sag, hvor han forsøger at få parterne til at tale sammen og derfor vil han også være bisidder ved et møde.

Hans tror på, at man finder løsninger ved at sætte sig ned over for hinanden. For han nægter at tro, nogen i kommunen vil borgerne det ondt, og han har ikke selv oplevet de beskrevne problemer i forvaltningen, som han har arbejdet sammen med gennem mange år, blandt andet som tidligere formand for plan- og teknikudvalget.

- Som politiker kan jeg ikke nikke genkendende til det, for når jeg har kontaktet forvaltningen om hid og did, træder de altid i karakter. Så er jeg bekendt med, at Nina og andre har dårlige oplevelser med Roskilde Kommune, men som udgangspunkt tænker jeg, at forvaltningen ikke er interesseret i at genere kommunens borgere, siger Torben Jørgensen.

Han opfordrer til, at man kontakter politikerne frem for at gå på Facebook, hvis man har så dårlige oplevelser med kommunen.

- Det kommer bag på mig, at mange skulle være utilfredse med forvaltningens behandling. Hvis der er et problem, er det til for at løse, men det forudsætter, at vi får kontakt, siger han.

