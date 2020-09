Politiindsats ved drabssted havde intet med drabssag at gøre

I aftes - 11 dage senere - skete det igen: Afspærringsbånd i store dele af bebyggelsen, bevæbnede betjente, der sørgede for, at ingen bevægede sig for langt i bestemte retninger, og beboere, der samledes udenfor, ikke kun for at følge situationen, men også fordi afspærringerne ganske enkelt forhindrede nogle af dem i at komme hjem.

- Med hele drabssagen i mente kan jeg sagtens forstå, at et stort politiopbud får folk til at tænke sit, men de to ting har intet med hinanden at gøre. Det var et rent tilfælde, at det var i samme kvarter, hvor der lige er blevet begået et drab, siger Martin Bjerregaard.