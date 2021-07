Politihundene var bare ude at blive luftet, da de fik færten af en polak, der helst ikke ville opdages. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Politihunde opsnusede mistænkelig polak

Roskilde - 13. juli 2021 kl. 05:12 Af Steen Østbjerg

Egentlig var et par betjente fra Midt- og Vestsjællands Politis hundepatrulje blot ude for at lufte hundene en sen torsdag aften i november, men pludselig stod de ansigt til ansigt med det, der meget sandsynligt var en potentiel tyveknægt.

Klokken var mellem 22 og 23, og betjentene var kørt til Bauhaus, hvor der var god plads til at lade hundene løbe frit.

Da en af hundene fik færten af noget, troede den ene betjent først, at det var en hare, men hunden ledte betjentene over til Bauhaus' bagbo, autolakereren Pierre.dk, hvor en 34-årig polak gjorde sit bedste for at skjule sig bag nogle dæk.

Kørte med betjent Polakken blev bedt om at legitimere sig og måtte over til sin bil, en hvid kassevogn, for at hente papirerne. Han satte sig ind i bilen, rullede vinduet ned, og startede motoren.

Den ene betjent bad polakken slukke for motoren og rakte ind efter id-kortet, som polakken havde i hånden, men i det samme satte polakken bilen i bevægelse.

Betjenten greb i polakkens krave og turde ikke slippe af frygt for at lande inde under bilen. 15-20 meter længere fremme slap han dog, og polakken kørte fra stedet, mens betjentene ilede over til deres patruljevogn, som holdt på forsiden af Bauhaus. Samtidig kaldte de på assistance over radioen, så polakken blev standset af en anden patruljevogn, allerede da han svingede fra Industrivej ud på ringvejen.

Oplysninger manglede Selv om det var mistænkeligt, at polakken snusede rundt, hvor han ikke havde noget at bestille, var det i sig selv ikke noget, han kunne tiltales for. Men han blev tiltalt for vold mod tjenestemand i funktion og for »i grov kådhed eller på lignende hensynsløs måde at volde nærliggende fare for nogens liv eller førlighed,« som det er formuleret i straffelovens paragraf 252.

Det er fra dombogen, at betjentenes forklaring om, hvad der skete, er hentet. Polakken selv mødte ikke op, da hans sag skulle for retten, hvilket blev taget som udtryk for, at han nægtede sig skyldig, men det forhindrede ikke rettens gang. Og den gik slet ikke polakken imod.

Hvis polakken skulle dømmes for at have udsat betjenten for fare, skulle der som minimum have været oplysninger om bilens hastighed, som sandsynliggjorde, at betjenten vitterlig havde været i fare, og den slags oplysninger var retten ikke blevet præsenteret for, ej heller for noget, der pegede på, at polakken skulle have begået vold. Beviserne var ganske enkelt ikke tilstrækkelige.

Så hvad end polakken lavede i mørket i en sen aftentime i et mennesketomt industrikvarter, da han forsøgte at gemme sig for politiet, var det ikke noget, han blev dømt for. Han blev frifundet og er lige så fri og ustraffet som hidtil.