Det ridende politi hører under Københavns Politi, men er landsdækkende. Af og til kommer de til Roskilde, som i dag hvor Line Pedersen og Rikke Vesterlyng var gennem byen på Shilton og Matthäus. Foto: Kristian Jørgensen

Politiheste høster mange smil i gaderne

»Nej, hvor hyggeligt«, »hvor er de flotte«, »kan I have en god dag« lyder nogle af kommentarerne til det ridende politi, som torsdag er i Roskilde.

- Det kan godt være, vi bliver kolde og får frost, men det er altså et arbejde, man bliver glad af, siger Line Pedersen.

Det ridende politis primære funktion er at være synlige og tryghedsskabende, men de skrider stadig ind over for lovovertrædelser lige fra butikstyve og færdselsforseelser til overtrædelse af coronarestriktioner.