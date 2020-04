Motorcykler samledes til uofficielt træf på Roskilde Havn i torsdags, uden politiet greb ind, men det gjorde ved et biltræf i weekenden ved lufthavnen. Foto: Mie Neel

Artiklen: Politiet vil skride hårdere ind over for havnetræf

Politiet vil skride hårdere ind over for havnetræf

Et biltræf med flere hundrede mennesker ved Roskilde Lufthavn blev natten til søndag opløst af politiet, som også sigtede to for brud på forsamlingsforbuddet.